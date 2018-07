Peep Peterson haigekassa ja töötukassa nimemuutusest: varem või hiljem lähevad sildid niikuinii vahetusse

Haigekassa ja töötukassa nõukokku kuuluv Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson ütles haigekassa ja töötukassa nimemuutust kommenteerides, et see on vajalik ja varem või hiljem lähevad ka kõik sildid niikuinii vahetusse.

Peterson ütles Delfile, et sisemised muutused on mõlemas organisatsioonis juba toimunud ja näiteks töötukassa pakub mitmeid teenuseid ka inimestele, kes pole kunagi töötud olnud. Näiteks tuleb ette, et inimene ei tule täiendõppele või karjäärinõustamisele põhjendusega, et ta ei ole töötu.

Petersoni sõnul vahetab töötukassa remondi käigus varem või hiljem niikuinii välja kõik oma sildid. Seega on parem panna uued sildid üles uue nimega, mis näitab ka, et töötukassa on uuenenud ja muutunud.

Haigekassa ja töötukassa soovivad tuleval aastal muuta oma nime vastavalt tervisekassaks ja töökassaks. Hinnanguliselt kulub nimede vahetamisele kuni 865 000 eurot.