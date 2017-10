Peavarjuta pedagoogid saavad lõpuks munitsipaalkoju kolida

Valimiste eel pidulikult avatud, kuid halduslepingu vaidluste ja möbleerimisprobleemide tõttu pedagoogidele suletuks jäänud Tallinna õpetajate munitsipaalmaja probleemid leidsid lahenduse. Homsest alustatakse korterite üleandmisega.

"Tänaseks on probleemid lahenenud ning hoone haldaja on valmis üürilepinguid sõlmima - korterisaajatele on edastatud üürilepingute sõlmimise info ning 43 korteri üürnikud on juba haldusfirmaga ühendust võtnud ja üürilepingu sõlmimise ja korterivõtme kättesaamise aja kokku leppinud," kinnitas Tallinna abilinnapea Eha Võrk Delfile.

Võrgu sõnul saavad üürnikud majja sisse kolima hakata. "Korterite üleandmisega alustatakse homme. Majutamisel ei ole takistusi enam mitte ühegi korteri puhul," ütles Võrk.

Õpetajad olid ootel ja infosulus

Delfi kirjutas möödunud teisipäeval, et enne valimisi pidulikult avatud munitsipaalkodu seisab tühjalt ja pedagoogidele võtmeid ei antudki.

Oktoobri alguses said linnajuhid särada Tallinnas Lasnamäe nõrval kortermaja ees, mille 75 korteris (40 ühe- ja 35 kahetoalist) hakkavad elama ainult õpetajad ja nende perekonnad.

Kui 3. oktoobril EPL-ile hoonet tutvustati, kinnitas abilinnapea Eha Võrk, et maja avatakse õpetajate päeval, 5. oktoobril ja siis hakkavad õpetajad riburadapidi sisse kolima. Formaalselt avatigi, ent sellega asi piirdus.

Loe veel

Üks Delfi allikas rääkis, et uudistest jooksis läbi, et õpetajad said võtmed kätte. Reaalsus oli aga see, et ükski õpetaja polnud selles majas käinud, veel vähem võtmeid näinud.

Eha Võrk tunnistas möödunud nädalal Delfile, et maja avamisega oli tõesti tõrkeid. “Üks põhjus on see, et möbleerimise ja sisustamisega on plaanitust kauem aega läinud. Püüame hakkama saada ja need tööd ära teha,” märkis ta.

Teine probleem oli tema sõnutsi seotud halduslepinguga — nimelt korraldati hange ja leitigi haldaja, ent sellele firmale pakkumises alla jäänud konkurent vaidlustas hanke tulemuse.

Delfi allika sõnul hoiti õpetajaid infosulus. Pärast Delfi küsimusi lubati viimaks tulevaste üürnikega ühendust võtta ja olukorrast teada anda.