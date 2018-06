Peatselt Eesti kaitseväes? Pariisis tutvustati plaani panna võimas tankitõrjerelv Eestis toodetud Milremi robotile

MMP laskekaugus on üle nelja kilomeetri, hiljuti saavutati laskekaugus viis kilomeetrit. See tähendab, et tanke on võimalik tabada siis, kui tankid ise ei ole veel oma laskekaugusele jõudnud.

Eesti kaitsevägi on kogu aeg tankitõrjet tähtsustanud ja ostnud järjest paremaid tankitõrjerelvasid. Nüüd on kavas panna meie praegu parimast Javelin tankitõrjesüsteemist paremate tehniliste omadustega ja suurema laskekaugusega tankitõrjerelv Eestis toodetud maismaaroboti peale. See viitab võimalusele, et Milremi robotile pandud MMP ostmise teade Eesti kaitseväele ei pruugi olla kaugel.

Eesti suhtes MBDA-ga on väga head. Täna teatati, et Eesti ostab neilt veel õhutõrjerakette Mistral. Prantslased omakorda tahavad Milrem Roboticsi THeMIS-eid oma maaväele osta. THeMIS-ele pandud MMP ostmine on selle kõige järel igati loogiline samm.

MBDA releases first image of its MMP anti-tank missile turret fitted to the Milrem Robotics THeMIS - the first time an ATGM has featured on the UGV. @GunshipGirl was first to report on this before #Eurosatory2018. More: https://t.co/NDSnrdMgm5 pic.twitter.com/clX518yDBx

— grant turnbull (@GrantTurnbull_) June 12, 2018