Peatne riigihalduse minister Janek Mäggi sünnitusosakondade sulgemisest: Eestis saab sünnitada kasvõi põllu peal

"Olen ise Valga kandist pärit. /.../ Ma mõistan, et on väga halb, et Eestis väikesed kohad surevad välja, et Valgas kinnisvara hind on kümme korda madalam kui Tallinnas. Ka see on suur probleem. Aga seda ei ole võimalik muuta ainult poliitiliste otsustega, sest maailm kolib ka kõik suurtesse linnadesse ja see trend pole ainult Eestis, vaid kogu maailmas," lisas ta.

Mäggi on osalenud suhtekorraldajana Siim Kallase ja Tunne Kelami presidendivalimiste kampaanias.

2017. aasta oktoobris valiti ta Maailma Kabeföderatsiooni (FMJD) presidendiks.