Peaprokurör Lavly Perling Savisaare kohtuasjast: kui prokuratuur ei oleks süüs veendunud, ei oleks kohtu ette mindud

Eesti peaprokurör Lavly Perling rääkis intervjuus laupäevalehele LP, et prokuratuur on Edgar Savisaare kohtuasjas ära teinud suure töö ja prokuröridel tuleb nüüd kohut veenda. Süüs kindel olemata poleks aga tema kinnitusel kohtusse mindud.

Kui valmis olete selleks, et Edgar Savisaar mõistetakse kaalukate tõendite puudumise tõttu õigeks ja ta lahkub kohtusaalist õige mehena?

Minu asi ei ole kommenteerida konkreetseid kohtuasju. Aga üks on kindel: kui prokuratuur ei oleks süüs veendunud ja kahtleks, siis ei oleks ju kohtu ette mindud. Õigusriigis on teinekord ka õigeks mõistmine paratamatu, sest me ei tahaks ju elada riigis, kus kohtusüsteem kunagi kedagi õigeks ei mõista. See konkreetne asi on nüüd kohtus ja prokuröridel tuleb kohut veenda. Praegu arutleks teemal, et on tehtud suur töö, sellega on seotud paljud inimesed, kes on kogunud kokku parimad tõendid. Nüüd on kõik kohtu otsustada.

Kui tõenäoline on, et Savisaare advokaadid esitavad taotluse saavutada asjas kokkulepe?

Seda peavad tema kaitsjad vaatama, mis on mõistlik. Tõendid on praegu nende käes. Praegu on asi kohtus ja jõuab üldmenetluse korras kohtu ette.

Kas oleksite tahtnud ise olla Steven-Hristo Evestuse asemel riiklik süüdistaja Edgar Savisaare protsessis?

Nii selles kui ka mõnes teises huvitavas kohtuasjas mängin iga kord mõttega: ka mina oleksin võinud olla seal. Aga äkki ühel päeval?

Loe LP-s ilmunud intervjuud: "Lavly Perling: mõtlesin juba lapsena, kuidas saaksin tarkade meeste kõrvale malelaua taha mängima"