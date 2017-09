Peapiiskop Urmas Viilma õhtu möödus EMO-s: südame rütmihäirete vastu aitas vaid elektrišokk

Peapiiskop Urmas Viilma kirjutab oma avalikul Facebooki lehel, et vajas täna südame rütmihäirete tõttu elektrišokiravi. Ta tänab kõiki õdesid ja arste, kes teda aitasid.

"Tänane õhtupoolik möödus Ravi tänava EMO-s. Kohustustest vaba hommik tähendas puhkuse üledoosi, millega kaasnesid südame rütmihäired, millest ei saadud muidu lahti kui elektrišokiga EMO-s," kirjutab ta.

"Veider kogemus, mida tõsi, olen pidanud aastate eest ka korra varem üle elama. Milleks aga siin sellest kirjutan? Seepärast, et tunnustada kõiki neid inimesi, kes seal töötavad ning kogu oma hingega tõelise kannatlikkuse ja hoolega pühenduvad sellele, et abivajajaid aidata. See ei ole töö, see on kutsumus," jätkab ta.

"Eriline tänu siinjuures kõigile neile, kes minuga tegelesid ja minu südame kenasti ja professionaalselt uuesti õiges rütmis tuksuma sättisid. Neid inimesi oli mitu, kes minuga erinevatel hetkedel toimetasid ning kõik õed ja arstid olid just sellised, kelle käe all iga patsient end turvaliselt ja hästi tunneb. Õnnistagu Jumal kõigi nende maiste inglite tööd, kes meie tervise eest hoolt kannavad!"

