Peapiiskop Urmas Viilma: mõnele äsja restautreeritud kirikule eraldatakse veel kümneid tuhandeid eurosid, mõni pole saanud aastaid toetust

“Ta [Maarja] tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.” (Lk 2:7)

Evangelisti kirjeldus jõuluööl toimunust tekitab samaaegselt nii ärevat nukrust kui heldimust. Maarja ja Joosep olid tulnud pikalt jalgsi teekonnalt Naatsaretist Petlemma. See teekond on võrreldav vahemaaga Rakverest Põlvasse või Tallinnast Jõhvi. Kui arvestada, et kogenud palverändurid peavad keskmiseks päevateekonnaks 25 kilomeetrit, kulub meie poolt valitud vahemaa läbimiseks umbes kuus päeva. Kui arvestame lapseootel naise vajaduste ja raskustega, mis sel teel võivad ette tulla, kulus Joosepil ja Maarjal, isegi eeslit kasutades, Petlemma jõudmiseks vähemalt nädal.

Jõudes kohale, ei saanud nad peavarju majas, kus oleks leidunud sobilikku aset vastsündinule. Kristliku pärimuse kohaselt leidsid Maarja ja Joosep peavarju hoopis loomalaudana kasutusel olnud koopas. See kõlab meile siin talvisel Eestimaal üsna hirmutavalt. Kes võiks küll olla nii südametu ja pakkuda lapseootel naisele peavarjuks kõledat koobast!

Loe veel

Kõik, kellel on olnud võimalik viibida Petlemmas ja selle lähedal asuval Karjaste väljal, kus inglid karjastele ilmusid, mäletavad suurt koobast, kuhu on täna rajatud kirik. Väiksemaid koopaid, mida karjased on aastasadu või tuhandeid kasutanud ööbimispaiga ja peavarjuna, on läheduses mitmeid. Mõne kilomeetri kaugusel Karjaste väljast, Petlemma kesklinnas, asub Jeesuse sünnikirik, mille altari all on samuti väike koobas. Just seda paika peetakse Jeesuse sünnikoopaks. See ruum on vaid mõne ruutmeetri suurune loodusliku võlvlaega grott. Püha maa koopad ei ole rõsked ja läppunud keldrilõhnalised mäesügavusse ulatuvad pimikud, vaid nii vingel vihmasel talvel kui ka lämbel kuumutaval suvel kuiva ja turvalist peavarju pakkuvad varjualused. Koopad on sageli inimeste poolt veel sügavamaks ja avaramaks uuristatud, et neid saaks kasutada majapidamis- või isegi eluruumidena.

Kui kujutame nüüd ette Maarjat ja Joosepit leidmas peavarju ühes sellises päikese poolt soojaks köetud seintega koopas või koduloomade turvaliseks hoidmiseks kasutusele võetud avaras ja kuivas kojas, ei ole pilt enam nii nukker ja hirmutav. Vastupidi. See on turvaline, rahulik ja soe varjupaik pikalt teekonnalt kohale jõudnud rändajate jaoks. Me ei tea, kas kurnav ja füüsiliselt ning emotsionaalselt raputav rännak aitas Jeesuse sündimisele kaasa. Meil ei ole võimalik enam koguda täiendavaid andmeid selle kohta, kas Jeesus sündis ajalise või enneaegse lapsena. Meil on võimalik lähtuda vaid evangelisti sõnadest: „Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama“ (Lk 2:6).

Võime ette kujutada Maarjat, kes arglikult, samas püüdlikult hoolitseb oma vastsündinud lapse eest – peseb, mähib ja imetab teda. Asetab asemele puhkama. Sõime, mis võis olla tõepoolest lapse väiksust arvestades ainus sobilik ase, kuhu vastsündinu turvaliselt magama sättida. Kas oleme teadvustanud, et Eestiski jõuavad lapsed lasteaias esmalt just sõimerühma, mis mõeldud kõige pisemate päevaseks hoidmiseks? Nõnda ei ole sõim midagi, mis võiks meis tekitada võõristust. Üsna sõimega sarnane on oma väljanägemiselt ja kujult ka vastsündinute asemena kasutatav häll.

Rakveres oma koolipõlveaja veetnud helilooja Arvo Pärdi loomingus on kaks hällilaulu. Üks

neist – Jõulu hällilaul – on kirjutatud Jõuluevangeeliumi salmile: „Maarja tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta“ (Lk 2:7). Kas need pole unelauluks mitte kõige ilusamad sõnad Jõuluevangeeliumis, kui mõtleme nende sügavamale tähendusele?

Maarja tõi ilmale oma esimese poja.

Ema mähkis Jeesuse mähkmetesse.

Jumalaema asetas Jumala Poja asemele puhkama.

Ja maa peal rahu inimestest hea meel!