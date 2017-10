Peapiiskop Urmas Viilma materdab kooseluseadust toetavat naispastorit: ta eksib, homoseksuaalsus on patt!

Peapiiskop Urmas Viilmad ärritas, et EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats ETV saates "Suud puhtaks" kooseluseadusele toetust avaldas.

"Kiriku seisukoht on endiselt, et homoseksuaalne praktika, nagu ka heteroseksuaalsed abieluvälised seksuaalsuhted on Jumala tahte vastased, mistõttu on tegemist patuga," toonitab Viilma oma Facebooki postituses. "Ka on kirik endiselt piibellikul seisukohal, et abielu on ainult mehe ja naise vaheline liit, mis on Jumala seatud. Seetõttu ei ole inimesel, olgu või riigikogus enamuse häältega läbi surudes, õigust seda muuta."

Viilma lisab, et kiriku seisukoht on aga ka see, et homoseksuaalsete inimeste, nagu ka kõigi teiste inimeste mistahes häbimärgistamine või tagakiusamine ei ole lubatav ega saa seda millegagi õigustada. "See kehtib aga ka heteroseksuaalsete, usklike inimeste või ka kõigi teiste vähemus- või enamusgruppidesse kuuluvate inimeste kohta. Kõik on oodatud ka kirikusse, sest Jumal armastab meid kõiki," teatab ta.

"Annika Laatsi põhimõtteliselt toetavad seisukohad kooseluseadusele ja seisukoht, et kirik peaks samasooliste suhteid õnnistama, ei esinda EELK kehtivaid seisukohti, vaid on nendega vastuolus," märgib Viilma. Kuidas on võimalik, et EELK vaimulikud ei kuuluta oma kiriku õpetusega kooskõlas olevat sõnumit. Kuidas üks EELK vaimulik on valmis avalikult oma kiriku seisukohtadega vastanduma ma ei mõista, sest Annika Laats ei esindanud saates ainult iseennast, vaid rõhutas seda, et ta on kirikuõpetaja."

Annika Laats rääkis eilses saates, et Jumal on tauninud ainult inimesi, kes peavad ennast teistest paremaks. "Ta on igaühe loonud just oma nägu ja omamoodi."

Seaduste vastastest oli stuudios EKRE liige Jaak Madison, kes muu hulgas toonitas, et EKRE teebki heteropropagandat. Laats sõnas: "Ma vaatan Jaak Madisonile silma ja ei saa aru, miks te seda teete? See on halastamatu! Te teete sellega väga palju haiget ja mitte üks katkine heteroseksuaalne perekond ei lähe sellest paremaks, kui kooseluseadus tühistatakse." Pikemalt saab eilsest saatest lugeda blogist.

Laats on alates 2005. aastast EELK Risti koguduse õpetaja. Lisaks töötab ta Tallinna Lastehaigla hingehoidjana. Presidendi otsusega anti talle tänavu Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk.