Peapiiskop Urmas Viilma: kuulame Annika Laatsi selgitusi järgmisel kuul kirikuvalitsuse ees

Peapiiskop Urmas Viilma ütles Delfile, et on Annika Laatsiga suhelnud ja palunud temalt selgitust selle kohta, miks asus ta avalikult toetama EELK senistest põhimõtetest erinevat seisukohta.

"Ta lubas selle selgituse kirikuvalitsusele esitada. Kuna kirikuvalitsus kohtub vaid kord kuus ja järgmine istung toimub uue kuu alguses, ei asu me tekkinud olukorda rabistades või kiirustades lahendama," ütles Viilma.

Peapiiskop lisas veel, et Annika Laatsi varasemaid "vaibal käimisi" ta kommenteerida ei oska. "Vähemalt minu ametisolemise ajal seda ei ole toimunud. Võin täna vaid kinnitada, et Annika Laats teeb Risti koguduse ja kogu sealse kogukonna seas väga tubli tööd lastega, noortega, iga eagrupi liikmetega, samuti on ta Tallinna Lastehaiglas südamega oma tööd tegev hingehoidja. Veel kevadel tegutses ta lisaks Tallinna Diakooniahaigla kaplanina. See on kõik, mille eest teda on tunnustatud nii riigi kui kiriku poolt ning seda tegevust hindan ma ka ise väga kõrgelt".

Viilma kinnitusel EELK-is organiseerunud leere ei ole. "Nendest ei tea ma küll midagi. Samas on kirik läbi oma paarituhande aastase ajaloo püüdnud erinevaid teoloogilisi seisukohti alati enese sisse ära mahutada ja see on kirikut pigem tugevdanud kui nõrgendanud. 500 aasta tagused reformatsiooni sündmused on siiski tunnistuseks, et mitte alati ei ole üksmeelt jagunud niivõrd, et kirik Kristuse Ihuna haiget ei saaks."

Eile avaldas mäletatavasti Risti kirikuõpetaja Annika Laats ETV saates "Suud puhtaks" toetust kooseluseadusele, mille järel peapiiskop Urmas Viilma teda sotsiaalmeedias teravalt kritiseeris.