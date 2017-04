Peapiiskop Urmas Viilma: kas aasta ema võiks olla ka isa?

Peapiiskop Urmas Viilma ei mõista, miks rikkuda traditsiooni valida aasta ema senisel kujul. "Miks asuda lõhkuma ja ründama nii ilusat, südamlikku ja õnnestunud traditsiooni, mis on peaaegu et ainus emadepäeval avalikult teleri vahendusel kogu rahvani jõudev emadepäevale pühendatud sündmus?"

Viilma küsib oma Facebooki postituses teoreetiliselt, kas aasta ema võiks olla ka isa? "See küsimus tekkis, kui tutvusin argumentidega, millega püütakse mõjutada Eesti naisliitu muutma aasta ema auväärse nimetuse saajale esitatud tingimusi. "Kui argumentideks on peamiselt vaid lapsevanemana õnnestumine, siis ei ole vanema sugu ju ka enam takistuseks tiitli väljaandmiseks mehele, eriti kui argumentides on kõrvale heidetud juba nagunii lähtumine erisooliste vanematega leibkonnast ning kõneletakse juba ka samasooliste täiskasvanutega kooslusest. "

Ta lisab, et see ettepanek ei ole loomulikult tõsiseltvõetav. "Näitan lihtsalt, kuhu me võime üht ilusat asja kildudeks lüües välja jõuda. Kui nüüd pisut oma kirjutamise põhjust täpsemalt selgitada, siis ma ei taha ise kedagi hukka mõista, ka neid, kes on tulnud välja hetkel allkirjade kogumisega aasta ema statuudis kirjeldatud tingimuste muutmiseks."

Viilmal on üks lihtne palve. "Ärge algatage "Ei!" kampaaniat ühe ilusa ning juba aastatepikkuse tava lõhkumiseks! "Aasta ema aunimetuse üleandmine Vabariigi presidendi poolt ja sellega kaasnev emadepäeva kontsert Estonia kontserdisaalis, mida naisliit korraldab koos Eesti meestelaulu seltsiga, on üks viimaste aastate kaunimaid emadepäevale pühendatud ettevõtmisi. Miks asuda lõhkuma ja ründama nii ilusat, südamlikku ja õnnestunud traditsiooni, mis on peaaegu et ainus emadepäeval avalikult teleri vahendusel kogu rahvani jõudev emadepäevale pühendatud sündmus?"

Ta lisab, et tal poleks öelda selle kohta, kui mistahes institutsioon, ühendus või ka eraisik asutaks uue sündmuse ja hakkaks välja andma näiteks aasta vanema tiitlit või aunimetust. "Siia alla võiks siis kuuluda vanemad kõige laiemas mõttes. Räägime me siis mistahes leibkonnamudelist kuni ristivanemateni või vanavanemateni välja, kes kasvatavad oma lapselapsi, kuna pärisvanemad mingil põhjusel seda ei tee," lisab ta.

"Ärge surmake või devalveerige naisliidu aasta ema imekaunist traditsiooni kõige mõjukamate arvamusliidrite toetust püüdes ja neid oma kampaanias kaasa kõnelema kutsudes. Soovin kõigile rahu ja kainust selle teema arutamisel."