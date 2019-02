Peaministri Riiga suundunud lennuk pöördus halbade ilmaolude tõttu tagasi Tallinnasse

Peaminister lendas Riiga Balti Ministrite Nõukogu kohtumisele politsei- ja piirivalveameti seirelennukiga.

Sel aastal juhib Balti Ministrite Nõukogu Läti ja nende seatud prioriteedid – julgeoleku tugevdamine, regionaalse ühenduvuse arendamine ning ühiste huvide kaitsmine Euroopa Liidus – on ühtmoodi tähtsad meile kõigile. Mul on väga kahju, et mul ei õnnestunud täna Läti ja Leedu peaministritega kohtuda ning neid teemasid arutada. Vabandasin seetõttu ka mõlema ametikaaslase ees. Läti peaministriga on mul võimalus mõtteid vahetada juba sel reedel Stenbocki majas,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

Kolme Balti riigi kohtumisel Riias asendab peaminister Ratast täna Arti Hilpus, suursaadik Lätis.