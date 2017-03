Peaministri hinnangul haigekassa nõukogu esimees Ossinovski meditsiinitarvikuid müüvate firmade pettuste tõttu tagasi astuma ei pea

Meditsiinitarvikute firmad on aastaid esitanud haigekassale võltsarveid, kasseerides patsientide pealt nende teadmata ja alusetult hinnanguliselt sadu tuhandeid eurosid, paljastas ETV saade "Pealtnägija". Peaminister Jüri Ratase sõnul see tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski haigekassa nõukogu esimehe kohta kõikuma ei pane.

Näiteks üks mees ostis 2014. aasta märtsis Tervise Abi esindusest Lasnamäel 105 eurot maksva letitoote, kuid Tervise Abi deklareeris haigekassale, et tegu oli eritellimusel valminud ortoosiga hinnaga 192 eurot. Sarnaselt on riiki petnud ka 20 aastat meditsiinitarvikuid müünud AS Gadox.

„Kui meile sealtpoolt esitatakse vastu võltsitud dokumendid, siis jäävad siin tegelikult haigekassa käed lühikeseks. Ei olegi võimalik seda rikkumist avastada. Nii et selliseid signaale tuleb meie hinnangul kontrollida koostöös juba teiste asutustega, kellel on õigus teha palju põhjalikumat juurdlust,” kommenteeris haigekassa ravikindlustushüvitise osakonna juhataja Erki Laidmäe.

Haigekassa ja seeläbi riigi petmise tõttu uuris ajakirjanik valitsuse pressikonverentsil, kas aastaid kestnud pettuste valguses ei peaks haigekassa nõukogu esimees, töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski nõukogust tagasi astuma, kuivõrd haigekassa ei suuda firmade üle kontrolli teostada.

Ajakirjanik viitas, et peale „Pealtnägija” esile tõstetud kahe firma on teada üsna palju allhankijaid, kes müüvad meditsiiniseadmeid ja osutavad meditsiini teenuseid äärmiselt kallilt. Üks meditsiiniteenuseid osutav firma kolis tema sõnul hiljuti majja, mis tundus Ferrari keskusele liiga kallis.

Peaminister Jüri Ratas haigekassa petmise kohta midagi ei lisanud, kuid Ossinovski tagasiastumist ta vajalikuks ei pea. „Ma arvan, et see töö, mida Jevgeni Ossinovski on võtnud ette tervishoiu jätkusuutliku rahastusmudeli väljatöötamisel, mis loomulikult eeldab ka tõsist tööd haigekassas ja haigekassa juhtimise osas, siin on igal juhul tugev toetus minu ja valitsuse poolt talle olemas,” lausus Ratas.