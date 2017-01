Peaministri büroo reserveeris PBKs aja Jüri Ratase jõuluõnnitluseks õigeusklikele. Õnnitlemine jäi siiski ära

Peaminister Jüri Ratase nõunik Natalia Malleus rääkis Pervõi Baltiiski Kanali (PBK) produtsendiga võimalusest, et enne möödunud reedel toimunud õigeusu jõulude jumalateenistuse otseülekannet Lunastaja Kristuse katedraalis Moskvas võiks toimuda Ratase jõuluõnnitlus. Produtsent panigi selleks aja kinni, kuid hiljem otsustati õnnitlust sellisel kujul mitte teha.

Malleus ütles laupäeval, et uue aasta ja jõulude puhul läks lühike peaministri jõuluõnnitlus eetrisse pühapäeval PBK saates Naša Stolitsa. Samas saates intervjueeriti Ratast seoses riigi ja Tallinna koostööga.

Ühe venekeelse väljaande telekavas on kirjas, et reedel kell 21.55 pidi olema "Eesti peaminister Jüri Ratase jõuluõnnitlus". Viis minutit hiljem algas otseülekanne jumalateenistusest Lunastaja Kristuse katedraalist Moskvas.

Tegelikult mingit jumalateenistuse eelset õnnitlust Eesti PBKs reedel ei olnud. PBK programm erineb natuke eri Balti riikides. Lätis oli neil viis minutit enne jumalateenistuse algust kavas Riia ja kogu Läti metropoliit Aleksandri tervitus.

Malleuse sõnul oli telekavas Ratase õnnitluse ära trükkimine kommunikatsiooniviga. "Mina võtsin ühendust Riia produtsendiga ja juhtus väike kommunikatsiooniviga. Läbirääkimised olid meil kuskil detsembri keskel ja produtsent reserveeris selle aja. See ei olnud päris viis, aga kaks ja pool minutit," rääkis Malleus planeeritud tervitusest.

Info Ratase jõuluõnnitlusest jõudis seetõttu telekavasse, et produtsent reserveeris selleks aja, aga unustas telekavade eest vastutavatele inimestele õigel ajal anda infot, et see ei toimu ja sellepärast ilmus see kavas.