Peaministri büroo juht: Alina Tubli ähvardused on kahetsusväärsed, aga ta jätkab tööd Ratase nõunikuna

Peaministri büroo juhataja Tanel Kiik kinnitas, et erakonnakaaslasi ähvardanud Keskerakonna noortekogu esimees Alina Tubli jätkab praegu tööd Ratase nõunikuna, kuid eks tulevikus ole näha, mis temast saab. Tubli sõnavõtte peab Kiik sobimatuks.

Kiik rääkis Delfile, et sündmus on väga kahetsusväärne. "Tõesti sobimatu," sõnas Kiik ja lisas, et samuti on taktitu see, et vestlus läbi kolmandate osapoolte meediasse lekkis. "See tekitab küsimusi eravestluse puutumatuses kuni võimaliku ebaseadusliku jälitustegevuseni välja," tähendas Kiik.

"Oleme ise Alinaga sellel teemal vestelnud ja ta mõistab olukorra tõsidust," kommenteeris Kiik ja ütles, et hetkel Tubli jätkab tööd Ratase nõunikuna. "Alina Tubli on pühendunud ja professionaalne nõunik. Oleme tema tööga igati rahul. Ta jätkab hetkel peaministri büroos ning edasisi samme me ei planeeri," lisas Kiik täpsustuses.

"Ennekõike peavad inimesed juhtunust õppima," tegi Kiik sündmusest järelduse ja lisas, et Tubli on ise ka vabandanud nii erakonna listi kui ka meedia vahendusel. "Tal on kahju, et see konkreetne vestlus toimus ja ta on sellest õppinud," ütles Kiik kokkuvõtteks.

Teisipäeval avaldati Delfis vestlus, kus Tubli ähvardas oma erakonnakaaslasi. Tubli lubas anda peksta nii noortekogu liikmele Triinu-Liis Paabole kui ka tema toetajale, Keskerakonna aseesimehele Jaanus Karilaiule. Tubli vabandas meedia teel juhtunu üle ja sõnas, et tal on kahju, kui need naljad solvasid keskerakondlasi. Paabo rääkis juhtunust, et temal on häbi seda teksti lugeda ja leidis, et kriminaalse kõnepruugiga isikud ei saa kuuluda ei noortekogusse ega keskerakonda.

Vestlust Tubli ja tema sõprade vahel saab lugeda SIIT.