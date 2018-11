Peaminister tegi Taimar Peterkopile ettepaneku asuda riigisekretäriks

„Taimar Peterkop on ennast tõestanud mitmes riigiasutuses ning omab laiapõhjalist juhtimiskogemust ja arusaama riigi toimimisest. Ta on professionaalne, vastutustundlik ja usaldusväärne juht ehk vastab igati omadustele, mida riigisekretärilt ootan. Just neil põhjustel tegin talle ettepaneku asuda riigisekretäri ametikohale,“ ütles Jüri Ratas.

„Võtan peaministri ettepanekut tunnustusena oma senisele tööle. On selge, et riigisekretäri ametikoht tähendab suurt vastutust. Olen andnud oma nõusoleku peaministrile,“ lausus Peterkop. „Erinevates riigiasutustes omandatud kogemused on andnud mulle väga laia ja mitmekülgse pildi riigi toimimisest ning hea põhja riigisekretäri nõudliku töö tegemiseks.“

Taimar Peterkop on sündinud 1977. aasta 20. jaanuaril Tallinnas. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning USA maaväe sõjakolledži magistrikraadiga strateegilises juhtimises. Peterkop on töötanud riigikantseleis, kaitseministeeriumis ning Eesti suursaatkonnas Washingtonis. RIA peadirektorina alustas ta tööd 2015. aasta mais.