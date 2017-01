Peaminister Ratas: tunnustan ja toetan Donald Tuski Euroopa Liidu ühtsuse hoidmisel

Peaminister Jüri Ratas tunnustas täna Tallinnas toimunud kohtumisel Euroopa Ülemkogu eesistujat Donald Tuski Euroopa Liidu ühtsena hoidmise eest, mis on eriti oluline nüüd, mil ühendus seisab mitmete uute väljakutse ees ning kus transatlantiliste suhete hoidmine on Euroopa jaoks erilise tähtsusega.

„Toetus Euroopa Liidule on Eestis olnud ja püsib kõrgena. See näitab, et väga suur osa meie rahvast on endiselt veendunud selle liidu tugevuses. Me peame seda ühtsust hoidma ja ma väga loodan, et see õnnestub meil ka praegusel vägagi turbulentsel ajal,“ lausus peaminister Ratas.

Tema sõnul peab Euroopa Liit arendama ja hoidma atlandiülest koostööd Ameerika Ühendriikidega just nüüd rohkem kui kunagi varem. „Just USA osalemine Euroopa julgeolekus aitab tagada rahu Euroopas ja Balti riikides. Aga ka kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peavad panustama Euroopa julgeolekusse,“ ütles Ratas. „Tunnustan Donald Tuski ühtsuse hoidmisel ja toetan teda sellel keerulisel teekonnal kindlasti ka edaspidi.“

Üks teema oli kohtumisel ka Vahemere rändekriis, millele tuleb Ratase sõnul leida kiire ja üksmeelne lahendus. Samuti oli luubi all küsimus, kuidas senisest rohkem aidata Euroopa Liidu idapartnereid ning sealhulgas Ukrainat – nende reformipüüdluseid ning territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse täielikku taastamist. „Kindlasti on idapartnerlus Eesti eesistumise üks võtmeteemadest ning just meie rotatsiooni ajal toimub novembris ka Brüsselis idapartnerluse tippkohtumine,“ lisas Ratas.

Euroopa Ülemkogu eesistuja osales aukülalisena töölõunal, mis toimus täna Tallinnas Balti Ministrite Nõukogu raames. „Mul on väga hea meel, et Donald Tusk võttis vastu minu kutse tulla Eestisse kolm päeva enne Malta mitteametlikku tippkohtumist, tänu millele saime siin läbi arutada meie regiooni jaoks põletavamad päevateemad nagu Euroopa julgeolek ja turvalisus,“ selgitas peaminister Ratas.

„Märtsi lõpus toimuv tippkohtumine Roomas peab tänaste probleemide lahendamise kõrval üle rõhutama meie ühised väärtused ja olema suundanäitav, kuidas Euroopa Liit tuleb toime suuremate proovikividega nagu üleilmastumine, kiire tehnoloogiline areng aga ka kasvanud ebavõrdsus.“