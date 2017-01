Peaminister Ratas Toomi visiidist: sõbralikud suhted diktaatori ja tänase Süüria liidriga ei tee kellelegi au

Peaminister Jüri Ratas kinnitas täna, et ei oleks Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi asemel Süüriasse läinud ning tema seda õigeks ei pea.

Opositsioonierakondade liikmed nõudsid täna toimunud riigikogu infotunnis peaminister Jüri Rataselt Keskerakonda kuuluva Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi Süüria visiidi hukkamõistmist.

Süüria visiidile palus esmalt Ratase hinnangut Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Andres Herkel.

"Kõigepealt üldine hinnang on see, et see kõik, mis Süürias toimub, on humanitaarkatastroof. Selgelt on Eesti siin väga ühtselt ühisel seisukohal nii meie partneritega Euroopa Liidus kui NATOs. Me oleme väljendanud oma seisukohta siin selles osas, et Eesti annab oma panuse ELi liikmesriigina selleks, et see humanitaarkatastroof saaks lõppeda. Igasugune abi, humanitaarabi, igasugune võimalus tagada diplomaatiliste suhtluskanalite kaudu see rahu, on kindlasti Euroopa Liidu ja Eesti huvides," sõnas Ratas Herkelile vastates.

” Kui te küsite, kas mina isiklikult sinna oleksin läinud, siis ei, ma ei oleks läinud selle delegatsiooniga sinna mitte mingil juhul. Jüri Ratas

"Yana Toom kindlasti ei kujunda Eesti välispoliitikat. Yana Toom on Euroopa Parlamenti valitud viimastel Euroopa Parlamendi valimistel. Kui te küsite, kas mina isiklikult sinna oleksin läinud, siis ei, ma ei oleks läinud selle delegatsiooniga sinna mitte mingil juhul. Nii et see ongi vastus. Minu teada ta käis seal kui Euroopa Parlamendi saadik, kuhu ta on saanud rahva mandaadi. Mis asju ta seal täpselt tegi ja arutas, ei ole minul rohkem infot, kui on ajakirjanduses olnud," kinnitas peaminister.

Loe veel

Herkel märkis vastuses Ratasele, et see veel puuduks, kui peaministril tuleks mõtegi Süüriasse minna. Vabaerakonna fraktsiooni esimees võrdles Toomi visiiti Süüriasse Prantsusmaa endise ministri Thierry Mariani visiidiga annekteeritud Krimmi, mis tekitas rahvusvahelise skandaali.

"Miks Yana Toomi ümber sellist skandaali ei ole, on ilmselt tingitud ainuüksi sellest, et ta ei ole olnud varem nii suure riigi minister, nagu on Prantsusmaa endine minister. See on nüüd nende sündmuste puhul ainus erinevus, mida mina näen, arvestades kogu seda kuritegelikkust, mida Assadi režiim siiski korda on saatnud, ja lubamatust mu arvates demokraatliku riigi esindajal temaga ühele pildile minna. Aga kas teie näete siin mingisuguseid olulisi erinevusi? Mina ei näe Thierry Mariani ja Yana Toomi käitumise puhul."

Ratas selgitas, et detsembri keskel toimunud Euroopa Ülemkogul mõistsid ELi liidrid ühtselt hukka kogu Süürias toimunud humanitaarkatastroofi. "Teen kõik selleks, et see tegevus, mis Venemaa ja Iraani eestvedamisel Süürias toimub, lõppeks. Sellele annab Eesti oma panuse koos oma liitlastega Euroopa Liidus ja nii on," kinnitas Ratas.

Endise peaministri Taavi Rõivase kinnitusel peab peaminister andma konkreetseid ja arusaadavaid väärtuspõhiseid seisukohti. "Esiteks, kas erakonnajuhi ja peaministrina te mõistate hukka Yana Toomi sõbralikud suhted Süüria diktaatoriga? Teiseks, kas Eesti Vabariigi peaministrina te mõistate hukka selle, mida teeb nii Assad kui Venemaa süütute tsiviilelanike tapmisel?"

” Ma arvan, et sõbralikud suhted diktaatori ja tänase Süüria liidriga kellelegi au ei tee ja ma ei pea seda õigeks. Jüri Ratas

Ratas rõhutas, et Toom ei kujunda ei Eesti välispoliitilisi ega Keskerakonna välispoliitilisi suundasid. "Punkt üks, ma arvan, et sõbralikud suhted diktaatori ja tänase Süüria liidriga kellelegi au ei tee ja ma ei pea seda õigeks. Punkt kaks, kas ma mõistan hukka tänase Assadi ja Venemaa tegevuse Süürias? Ma lisaksin siia ka Iraani, nii on kokku lepitud Euroopa Liidus, et see ühisavaldus, see puudutab ka tänast tegevust Süürias, puudutab ka Iraani. Nii et loomulikult mõistan ma hukka, mitte hukka, vaid väga rängalt hukka," vastas Ratas.

Reformierakonna fraktsiooni liikme Eerik-Niiles Krossi arvates ei mõistnud Ratas siiski Toomi visiiti hukka ja küsis, kas peaminister mõistab hukka Toomi visiidi Süüriasse ja kohtumise Assadiga. "Juhin tähelepanu, et Läti välisminister ja president on mõistnud hukka oma avaldusega Tatjana Ždanoka osalemise sellel samal visiidil. Nad leidsid mõlemad, et see murendab Euroopa Liidu ühtsust."

Ratas kinnitas, et igasuguseid sõprussuhteid, mida otsitakse täna Süürias Assadi võimuga või tema partneritega, olgu selleks Iraan või Venemaa, ei saa mingil juhul heaks kiita või tolereerida. Samas märkis ta, et tuleb kasutada kõiki poliitilisi ja diplomaatilisi kanaleid lõpetamaks humanitaarkatastroof Süürias.