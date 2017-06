Peaminister Ratas: prantsuse sõdurite kohalolek suurendab Eesti turvatunnet

Peaminister Jüri Ratas kohtus täna Prantsusmaa peaminister Eduoard Philippe'iga. Kohtumisel arutati Euroopa Liidu tuleviku üle, Eesti eesistumise tähtsamaid teemasid ja julgeolekuküsimusi.

Ratase sõnul on Eesti ja Prantsusmaa suhted paremad kui kunagi varem ning ta loodab, et tänane visiit annab lisatõuke, mis hoogustab koostööd veelgi. „Hindame kõrgelt Prantsusmaa osalemist Eestis paiknevas NATO lahingugrupis. Kohalolek lisab turvatunnet ja kindlustab Balti riikide julgeolekut. Mul on ka hea meel, et saame homme külastada koos Tapa sõjaväebaasi,“ sõnas Ratas.

Kohtumisel räägiti ka Euroopa Liidu tulevikust ja peaminister Ratas tutvustas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise võtmeteemasid.

"Eestile kui eesistujale on kõige olulisem juhtida 28 riiki nii, et Euroopa püsiks ühtne, tugev ja lootusrikas. Loomulikult on üheks meie tähtsamaks ja läbivaks teemaks digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine. Meie eesmärk on töötada selle nimel, et andmete vaba liikumine oleks tulevikus Euroopa Liidu viies vabadus ning üks hästi töötava siseturu nurgakividest," sõnas peaminister.

Kohtumisel räägiti ka laiemalt Eesti ja Prantsusmaa koostöö tihendamisest. "Näeme võimalusi koostööks eriti kultuuri, digi- ja kaitsevaldkonnas," lisas Ratas.