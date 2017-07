Peaminister Ratas: peame edasi kandma Helmut Kohli pärandit ühtsest Euroopast

Peaminister Jüri Ratas osales täna koos Euroopa Liidu juhtide ja teiste maailma liidritega Euroopa Parlamendis Strasbourgis teeneka Saksamaa liidukantsleri Helmut Kohli mälestustseremoonial, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

„Liidukantsler Kohl oli tõeliselt suur eurooplane. Tema hindamatu panus meie iseseisvuse taastamisse ning teekonnal Euroopa Liitu jääb Eesti rahvale alatiseks meelde. Meie kõigi kohus on Kohli tööd ja visiooni ühtsest Euroopast edasi kanda,“ lausus peaminister Ratas.

Helmut Kohli valitsemisaega aastail 1982-1998 jäi Saksamaad ja Euroopat lõhestanud Berliini müüri langemine 1989. aastal ning Euroopa Liidu lepingu sõlmimine Maastrichtis 1992. aastal. Euroopa Liidu leping sillutas tee Euroopa Liidu laienemisele ja ühisraha euro kasutusele võtmisele.

„Vaadates tagasi Helmut Kohli pärandile on ilmne, kui oluline on poliitikas otsustusvõime ja ühtsus ka kõige keerulisematel ja süngematel aegadel. Kohl tõestas, et suurelt mõeldes ja julgeid otsuseid vastu võttes võib saada võimatu võimalikuks. Seda tasub meeles pidada ka tänapäeva Euroopa Liidu poliitikas,“ ütles peaminister Ratas.

Euroopa aukodanik Helmut Kohl lahkus jäädavalt 87. aasta vanuselt 16. juunil 2017. Täna Euroopa Parlamendis Strasbourgis toimunud mälestustseremoonial jätsid Kohliga hüvasti ja tunnustasid tema teeneid Euroopa ühendamisel teiste seas Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani, Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Euroopa Ülemkogu eesistujana Donald Tusk, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkel.