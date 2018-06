Peaminister Ratas osaleb Euroopa Ülemkogul, arutamisele tuleb muuhulgas rändeküsimus ja Brexit

Peaminister Jüri Ratas osaleb homme ja ülehomme Brüsselis toimuval Euroopa Ülemkogul, kus kohtuvad Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid. Kõne all on rännne, välissuhted, eelarveküsimused, Brexit ja eurot puudutavad küsimused.

Peaminister Ratas märkis, et olulisima küsimusena tuleb arutusele rändetemaatika. Ta leidis, et Euroopa Liit peab olema küsimuse lahendamisel ühtne ja otsima tasakaalu. Ratase arvates tuleb jätkuvalt keskenduda välispiiridele, koostööle kolmandate riikidega ja tagasisaatmise tõhustamisele. Samuti on Ratase meelest oluline on toetada liikmesriike, kes on kõige suurema rändesurve all.

Lisaks rännet puudutavatele küsimustele tuleb arutlusele Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide suhteid, sealhulgas kaubandussuhteid.

Koos NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga arutavad ülemkogul osalejad EL-i ja NATO vahelisest koostööd ning eelseisvast juulikuist tippkohtumist puudutavaid küsimusi. Arutelu alla tuleb ka digivaldkonna, innovatsiooni ning maksudega seonduv.

Samuti räägitakse ülemkogul 2021. aastal kehtima hakkava Euroopa Liidu mitmeaastase eelarve läbirääkimiste ajakavast. Kavas on järgmiseks kuueks kuuks Venemaale suunatud majandussanktsioonide pikendamine.

Teisel päeval keskendutakse Brexiti läbirääkimiste hetkeseisule. Sellele järgneb euroala tippkohtumine, kus tuleb jutuks majandus- ja rahaliidu reform.