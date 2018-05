Peaminister Ratas osaleb Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani tippkohtumisel

Peaminister Jüri Ratas sõidab täna Bulgaaria pealinna Sofiasse, kus toimub homme Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani tippkohtumine.

Tippkohtumise eesmärk on süstida uut energiat Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani riikide suhetesse.

Arutelude keskne teema on ühenduvus kõige laiemas tähenduses ehk nii transpordi-, energia-, digitaalsed kui ka inimestevahelised ühendused, õppimisvõimalused. Lisaks rände ja julgeoleku teemad, mis nõuavad ühiseid jõupingutusi.

„Lääne-Balkani riigid on selgel teel Euroopa Liitu. Mida tugevamad, kiirema arenguga ja samu demokraatlikke väärtusi jagavad on need riigid, seda turvalisem ja igas mõttes rikkam on ka Euroopa Liit, sealhulgas Eesti. Paremad ühendused toovad Lääne-Balkanit Euroopa Liidule veelgi lähemale,“ ütles Ratas.

Euroopa Liidu riigid võtavad tippkohtumisel vastu Sofia ühisavalduse ja prioriteetide kava, mis sisaldab konkreetseid tegevusi edaspidiseks koostööks Lääne-Balkani riikidega.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski kutsel arutavad Euroopa Liidu juhid täna, tippkohtumise eelõhtul, mida on üheskoos vaja teha innovatsiooni ja digitaalse arengu toetamiseks, sest Euroopa on maha jäämas USAst ja Aasiast.

Täpsemalt ootab Tusk arvamusi, kuidas toetada läbimurdelist innovatsiooni ja muuta Euroopa Liit maailmas juhtivaks suurandmete kasutamises. Lisaks on kõne all päevakajalised teemad nagu Iraani tuumalepe ja kaubandussuhted USAga.