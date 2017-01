Peaminister Ratas õnnitles Ameerika Ühendriikide ametisse astunud presidenti

Peaminister Jüri Ratas õnnitles täna ametisse astunud Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpi ning avaldas talle saadetud õnnitluskirjas soovi hoida ja tugevdada kahe riigi väga häid suhteid, millel on olnud hindamatu kaal Eesti ajaloos.

„Eesti jaoks on oluline tugev transatlantiline side Ameerika Ühendriikidega, mida me peame hoidma ja arendama. Ameerika Ühendriikide järjekindel toetus on aidanud Eestil muutuda üheks edukamaks digiriigiks maailmas,“ toonitas peaminister Jüri Ratas oma kirjas president Donald Trumpile. „Just Ameerika Ühendriikide panus Euroopa julgeolekusse ning sõjaline kohalolek Eestis aitab seda edulugu hoida ning tagada rahu Euroopas ja meie regioonis.“

Ratas tõstis kirjas esile, et Eesti on alati panustanud ja panustab ka tulevikus rahvusvahelisse terrorismivastasesse võitlusesse nii Afganistanis, Iraagis, ISIL-i vastases koalitsioonis kui ka kübertasandil. Samuti jätkab Eesti kaitseküsimuste tähtsustamist Euroopas ning soovib, et NATO liikmesriikide investeeringud riigikaitsekuludesse saavutaksid kokkulepitud miinimumnõude 2% SKT-st.

Samuti tänas Ratas presidenti ja Ameerika rahvast suuremeelsuse eest, millega toetati eestlasi, kes pagesid Nõukogude Liidu okupatsiooni eest ning leidsid uue kodu just Ameerikas.

Peaminister avaldas kirjas valmidust kohtuda president Donald Trumpiga kas NATO tippkohtumisel, Eesti Euroopa Liidu eesistumise raames või kahepoolsete suhete liinis.