Peaminister Ratas: oma tervisega tuleb hakata tegelema varem kui vanuses 40 pluss

Saatejuht Urmas Vaino küsis peaministrilt, kas eelmisel suvel 40-aastaseks saanud Ratas on juba käinud arsti juures ja lasknud oma eesnääret kontrollida. Ratas vastas, et seda võiks iga mees teha palju varem kui 40-aastaseks saades, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Kui me räägime eesnäärmest, siis see on seotud PSA prooviga või markeriga veeniverest ja ma siin intervjuus kutsun üles meesterahvaid üles ka seda markerit kontrollima ja seda võiks teha varem kui vanuses 40 pluss," sõnas Ratas.

Peaministri sõnul tuleb inimesel endal oma tervise eest hoolt kanda nii palju kui võimalik, sest see aitab vältida tervisehädade krooniliseks muutumist. Lisaks vähendab see ka riigi rahalist koormust kui inimesed on tervemad.

"Kuidas liigume, mida sööme, kui palju suitsetame, kui palju tarbime alkoholi. Kui praegusel hetkel ei tundu see oluline, siis 10-20 aasta pärast lööb ikka välja," rääkis Ratas.