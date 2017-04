Peaminister Ratas: naiste ja meeste sissetulekute erinevus ei väljendu vaid palgapäeval

Peaminister Jüri Ratas osutab tänasel võrdse palga päeval, et peame ühiskonnana tunnistama soolist palgaerinevust kui tõsist probleemi ning astuma selgeid samme sellega tegelemiseks.

„Sooline palgaerinevus on Eesti jaoks oluline ühiskondlik probleem, mis vajab senisest enam tähelepanu ja selgeid meetmeid ebavõrdsusega võitlemiseks. Eurostati andmete kohaselt oleme me palgalõhe statistikas oma 26,9 protsendiga konkurentsitult Euroopa tipus ning see olukord on püsinud muutumatuna juba mitmeid aastaid. Meie sõnum peab siinkohal olema ühene ja selge – naised ja mehed peavad võrdväärse töö eest saama võrdset tasu,“ selgitas Ratas.

„Palkade erinevus ei väljendu vaid kord kuus, palgapäeval, vaid sellega kaasneb terve hulk negatiivseid tegureid, mis mõjutavad ühiskonda ja ebavõrdsust laiemalt. Palkade erinevus kandub tööelust edasi pensionipõlve, naiste madalamad palgad mõjutavad nende kasvatatavate laste igapäevaelu ja tulevikku ning sissetulekute erinevus seab naised lähisuhtes majanduslikku sõltuvusse,“ ütles Ratas ja lisas, et ühiskonna turvatunde ja võrdsuse parandamiseks peame lõpetama naiste ebavõrdse kohtlemise.“

„Praegu ametisolev valitsus on oma tegevusprogrammis selgelt öelnud, et me tegeleme soolise palgalõhe vähendamisega, suurendame naiste osakaalu riigijuhtimises ning soodustame tasakaalus valimisnimekirju,“ ütles Ratas. Peaministri sõnul on palgalõhe vähendamisele kaasa aitamisel olulised tegevused ka näiteks naiste tugikeskuste ja ohvriabi teenustesse panustamine, naistevastase ja perevägivalla vastu võitlemine, aga ka paindliku vanemapuhkuse ja –hüvitiste süsteemi loomine ning lasteaiakohtade kättesaadavuse parandamine.

„Need on kõik meetmed, mis võivad pikemas perspektiivis viia palgaerinevuste vähenemiseni, kuid lisaks muudatustele seadusandluses vajame eelkõige ühiskondlike hoiakute muutust,“ sõnas peaminister.