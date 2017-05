Peaminister Ratas läheb Brüsselisse NATO riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisele

Peaminister Jüri Ratas osaleb täna Brüsselis toimuval NATO riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel. Teda saadavad kohtumisel kaitseminister Margus Tsahkna ja välisminister Sven Mikser.

"Mul on au osaleda esmakordselt NATO riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel," ütles peaminister Ratas ja lisas, et 28 liitlast koos peagi liituva Montenegroga saavad omavahel kokku, et kinnitada, et NATO on ja jääb Põhja-Ameerika ja Euroopa julgeoleku nurgakiviks.

Riigipeade ja valitsusjuhtide arutelud keskenduvad eelkõige õiglasele koormajagamisele ning NATO rollile terrorismivastases võitluses. Õiglane koormajagamine väljendub eelkõige kaitsekulutustes ja -investeeringutes, mis tähendab, et kõik liitlased peavad täitma kokkulepitud kriteeriumit (2% SKP-st riigikaitse kuludeks, millest 20% peavad moodustama kaitsealased suurhanked).

"Eesti toetab võrdsemat koormajagamist, liitlaste kaitsekulude suurendamist ning NATO kaitseinvesteeringute kokkuleppe jätkuvat elluviimist," sõnas peaminister Ratas. "Eesti on alates 2015. aastast panustanud kaitsekuludesse vähemalt 2% SKP-st ning kaitsealased suurhanked moodustavad järgmistel aastatel umbes 20% kaitse-eelarvest. Mul on hea meel, et selle eesmärgi täitmist toetab ka tänase valitsuskoalitsiooni kokkulepe investeerida täiendavalt 60 miljonit eurot riigikaitsesse."

Samuti arutavad NATO riigipead ja valitsusjuhid terrorismivastast võitlust. Peaministri sõnul toetab Eesti NATO terrorismivastase tegevuse tõhustamist olemasoleva mandaadi piires, samuti toetame NATO kui organisatsiooni liitumist ISIL-i vastase rahvusvahelise koalitsiooniga.

Tänases kohtumises lepiti kokku juba Varssavis eelmise aasta suvel. Seda eelkõige seetõttu, et võtta üheskoos Belgia valitsuselt vastu uus NATO peakorteri hoone, aga see on ka suurepärane võimalus kohtuda uute Ameerika Ühendriikide ja Prantsusmaa riigipeadega,“ ütles peaminister Ratas.

Peaminister naaseb Eestisse reede pärastlõunal.