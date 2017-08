Peaminister Ratas kutsus teedealasel konverentsil arendama digitaalseid ühendusi

Peaminister Jüri Ratas kutsus rahvusvahelise teedealase konverentsi teist päeva avades osalejaid üles arendama ja katsetama uusi tehnoloogilisi lahendusi ning rõhutas, et teekond digitaalsesse ühiskonda tähendab suureneva konkurentsi tingimustes kulude kokkuhoidu ja majanduskasvu, vahendas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Peaministri sõnul on Eesti arendanud e-riiki peaaegu 20 aastat ning erinevate e-teenuste kasutusele võtmine on toonud kiire arengu IT-sektoris ning loonud pinnase ettevõtete kasvuks, mis pakuvad innovaatilisi tooteid ja teenuseid. „Digitaalse ühiskonna arendamine tasub ennast igal juhul ära, sest tehtud investeeringud tulevad majanduskasvu ja efektiivsuse kaudu kiirelt tagasi,” lausus Ratas.



Uutest tehnoloogilistest lahendustest rääkides sõnas peaminister, et neis võib peituda abinõu keerulistele transpordisektori sõlmküsimustele. „Kuidas tulla toime ühe suureneva ülemaailmse konkurentsiga, suureneva süsinikuheitme või liiklusohutusküsimustega on vaid mõned lahendamist ootavatest teemadest,“ sõnas peaminister. Ratase sõnul võib siin lahendusi tuua uue generatsiooni andmesidevõrgud, mis toob meieni tulevikuteenused nagu isejuhtivad autod ja targad linnad. „Tallinnas allkirjastatud 5G deklaratsioon ning isejuhtivate busside pilootprojekt on kahtlemata õiged sammud sel teel.“



„Tee eduni ei ole aga sageli sirge ja lihtne. Me peame vastama küsimustele juurdepääsust, andmete taaskasutusest ja kontrollist, aga ka privaatsusest. Ilma selge juriidilise ja poliitilise raamistikuta oleme ummikus,“ sõnas Ratas.

„Lisaks digitaalsetele ühendustele vajame ka füüsilisi ühendusi, sest üks ei saa iial asendada teist,“ toonitas peaminister osavõtjatele taristuinvesteeringute olulisust. „Eesti investeerib järgneval kolmel aastal strateegiliselt olulise transpordivõrgustiku välja ehitamisse 135 miljonit eurot. Usun, et paremad ja kiiremad ühendused loovad aluse majanduskasvuks kogu regioonis,“ lõpetas Ratas.



Maanteeameti korraldatav XXIX Rahvusvaheline Balti Teede konverentsi toimub 27.-30. augustil Tallinnas. Tegu on suurima Põhja- ja Baltimaade teedealase konverentsiga, osa võtavad rohkem kui 30 riigi teedeala eksperdid, maanteetranspordiga seotud teadusasutuste esindajad ja valdkonna ametnikud. Konverentsil käsitletakse teede ja sildade ehitust ning hooldust, liiklusohutust, ühistranspordi, keskkonna ning erinevate IT-lahendustega seotut.