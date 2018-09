Peaminister Ratas kohtub Saksamaa liidukantsler Merkeliga

Ratas ja Merkel räägivad Eesti ja Saksamaa digikoostööst ning kuidas jõuda konkreetsete ja praktiliste ühisprojektideni. Lisaks on kõne all kaitse- ja julgeolekupoliitika ja koostöö arendamine idapartnerluse riikidega.

„Rahvusvahelistes suhetes on kõige väärtuslikum vara usaldus. Meid ühendab Saksamaaga usaldus nii omavahelises suhtluses kui ka Euroopa Liidus ja NATOs.

See on hea pinnas, et minna süvitsi edasi digiprojektidega. Selle koostöö eesmärk on ühtaegu õilis ja keeruline – säästa loodust, raha ja aega ning tõsta meie inimeste heaolu ja turvalisust,“ ütles Ratas enne kohtumist.

Ühisel töölõunal keskenduvad Balti riikide peaministrid, Leedu president Dalia Grybauskaitė ja liidukantsler Merkel peamiselt EL-i sisejulgeolekule, sealhulgas välispiiride kaitsele ja võitlusele kuritegevusega, Brexiti läbirääkimiste arengutele ja rändeküsimustele.

Seega teemadele, mida Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid arutavad järgmisel nädalal Austrias Salzburgis toimuval mitteametlikul ülemkogul.

Peaminister Ratas on tagasi Eestis täna õhtul.