Peaminister Ratas koalitsioonipartneritele: viimane kuu oli kõige raskem aeg, kuid meie koostöötahe osutus tugevamaks kui eriarvamused

Meie selge siht on olnud ka tervishoiu arendamine. Vajalike lisavahendite suunamine aitab lühendada ravijärjekordi ja parandada arstiabi kättesaadavust. Samamoodi jätkame täiendava ravimihüvitise maksmist kümnetele tuhandetele kõrgema ravimivajadusega inimestele. Riigi majanduslik edu aitab tõsta keskmist vanaduspensioni 7,6% võrra ehk 481 euroni. Samuti olen tänulik, et parlament toetas täna õiglasemale pensionisüsteemile üleminekut, kus edaspidi sõltub esimene pensionisammas 50% ulatuses tööstaažist ja 50% ulatuses palgast.

Austatud koalitsioonikaaslased!

Iga riigieelarvet koostades ja vastu võttes peame endalt küsima, kas see aitab tõsta meie inimeste igapäevast toimetulekut, turvatunnet ning viia Eesti rahvaarvu taas tõusule. Soovime ju ehitada riiki, kuhu tahetakse jääda ja kuhu soovitakse tagasi tulla – õppima, töötama, elama ja peret looma. Oleme aastaid olnud suure väljarändega riik, kuid viimastel aastatel on tuhanded eestimaalased kodumaale tagasi tulnud. Tänan südamest iga inimest, kes on otsustanud naasta, et meie kodumaa käekäiku panustada.

Eesti Vabariigi juubeliaasta läheneb väärikale lõpule, aga meie tööjärg pole veel lõppenud. Meil tuleb ka järgmised kolm kuud ühiselt pingutada turvalisema, sidusama ja jõukama ühiskonna ning kasvava rahvaarvuga riigi nimel.

Tänan teid kõiki senise panuse eest ning soovin meile palju jõudu ja tugevat koostöötahet talvekuudeks.

Jõudu Eestile!