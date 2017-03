Peaminister Ratas: keerulistel aegadel vajame euroopameelseid ning riigimehelikke juhte

Peaminister Jüri Ratas ütles Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemust kommenteerides, et hoolimata sellest, et Poola otsustas Ülemkogu järeldustega mitte liituda, arutati ja oldi üksmeelel mitmetes Euroopa Liidu tulevikku puudutavates olulistes küsimustes.

Tänase Ülemkogu teemadeks olid Euroopa Ülemkogu eesistuja valimine, majandus-, julgeoleku- ja rändeküsimused ning olukord Lääne-Balkani riikides.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et täna teiseks ametiajaks Euroopa Ülemkogu eesistujaks valitud Donald Tusk on Eestile, Balti riikidele ja kogu Euroopale hea valik. "Toetus Tuski jätkamiseks oli väga kõrge, sest ta on ennast tõestanud võimeka juhina, kes seisab ühtse, tugeva ning tulevikkuvaatava Euroopa Liidu eest. Just keerulistel aegadel vajame euroopameelseid ning riigimehelikke juhte," sõnas Ratas.

Peaministri sõnul on Euroopa majanduskasvus näha positiivseid ilminguid, kuid see ei tähenda, et võiks jääda puhkama. “Peame EL ühtse turu strateegiad tempokalt ellu viima, eriti digitaalse ühtse turu strateegia ning jätkama struktuursete reformidega, et majanduse taastumine ja kasv jätkuks.”

Rääkides julgeolekust, ütles peaminister, et kaitsekulude tõstmine ning tihedam ELi ja NATO koostöö on Eesti eesitumise üks prioriteete. “Maailm meie ümber muutub ja eurooplastel on tekkinud üha suurem mure oma turvalisuse pärast. EL pühendumus Euroopa ühisele kaitse- ja julgepoliitikale peab nendele murekohtadele adekvaatse vastuse leidma.”

Ülemkogul arutasid ELi liidrid ka poliitilist olukorda Lääne-Balkanil, mis on viimasel ajal halvenenud. “Euroopa Liidu jaoks on see tõsine olukord, sest meie turvalisus sõltub otseselt sellest, kas meie naabruses valitseb rahu ja stabiilsus või mitte,” ütles Ratas.