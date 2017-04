Peaminister Ratas: keemiarünnak on räige rahvusvahelise õiguse rikkumine

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Assadi režiimi keemiarünnak oma inimeste vastu räige rahvusvahelise õiguse rikkumine ning näitab selgelt, et senine kurss ei ole Süüria konfliktile lahendust toonud, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

„Süürias toimunud keemiarünnak tsiviilelanike vastu on räige rahvusvahelise õiguse rikkumine. Rahvusvaheline üldsus ei saa loomulikult jätta siin reageerimata. Samal ajal kõik katsed leida Süüria konfliktile rahumeelne lahendus ÜRO Julgeolekunõukogus on Venemaa vastuseisu tõttu paraku ebaõnnestunud,“ lausus Ratas. „USA sekkumine lähtus meie info põhjal eelkõige eesmärgist tõkestada sõjalise infrastruktuuri kasutamine Assadi režiimi inimsusevastasteks- ja sõjakuritegudeks.“

Peaministri sõnul on USA administratsioon kinnitanud, et tegemist oli ühekordse aktsiooniga. „Nüüd on küsimus selles, mis on Assadi järgmine samm ning kuidas käitub Venemaa. Keemiarünnak näitab, et katsed keemiarelva täielikuks väljaviimiseks Süüriast on ebaõnnestunud.“

Kommenteerides Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi väljaütlemisi rõhutas Ratas, et kogu valitsus kannab koos vastutust Eesti riigi juhtimisel. „Valitsuse liikmete pädevuses pole alust kahelda. Tunnustan välisminister Sven Mikseri tegevust Eesti välispoliitiliste huvide kaitsmisel ja edendamisel.“

„Süüria konflikt on kestnud lubamatult kaua ning humanitaarkriis võtnud tohutud mõõtmed. Hukkunud on ligi pool miljonit inimest, üle viie miljoni inimese on paguluses teistes riikides, riigis on 13,5 miljonit sisepõgenikku. Rahvusvaheline üldsus peab otsustavalt töötama Süüria kriisi lahenduse nimel ning jõudma lõpuks reaalse tulemuseni,“ lausus Ratas.

„Vajame lahendust ilma keemiarünnakuteta, kus süütud inimesed, sealhulgas lapsed hukkuvad ning sõjakurjategijad tuleb võtta vastutusele.“