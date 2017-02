Peaminister Ratas juurutab uut opositsioonisaadikutega kohtumise formaati

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas kohtub järjepanu riigikogu opositsioonierakondade fraktsioonidega. Teisipäeval käisid peaministril külas Vabaerakonna fraktsiooni liikmed, järgmisel nädalal Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon ja lähitulevikus lubatakse külla kutsuda ka reformierakondlased.

"Detsembris võõrustas peaminister Stenbocki majas korraga kõigi opositsioonierakondade fraktsioonide esindajaid ning toona olid jutuks valitsuse plaanitud maksumuudatused," ütles valitsuse meedianõunik Ave Tampere Delfile.

Möödunud aasta lõpus aset leidnud kohtumine ei jäänud aga viimaseks ning lõppeva nädala teisipäeval kohtus Ratas Stenbocki majas kõigi Vabaerakonna saadikute ja fraktsiooni nõunikega.

Arutelul osalesid peaminister, peaministri büroo juhataja ning kõik Vabaerakonna fraktsiooni liikmed ja fraktsiooni nõunikud.

Lisaks juba toimunud kohtumisele Vabaerakonna saadikutega on järgmisel nädalal kavas kohtumine EKRE fraktsiooniga ning lähiajal on plaanis võõrustada ka Reformierakonna fraktsiooni.

Peaministri ja opositsioonisaadikute kohtumiste puhul on Tampere sõnul tegemist tavapärase mõttevahetusega, mille käigus tutvustab peaminister opositsioonierakondadele valitsuse plaane ning kuulab omakorda opositsioonisaadikute ettepanekuid ja vahetut tagasisidet.

Ratase eelkäija Taavi Rõivas sellisel viisil opositsioonierakondade fraktsioonide esindajatega ei kohtunud, kuid praktikas käis suhtlemine riigikogu infotunnis

Vabaerakond toetab haldusreformi erisust, eestikeelse õppe erandit vene gümnaasiumidele mitte

Vabaerakonna kommunikatsioonijuhi Epp Alatalu sõnul olid kohtumisel peaministriga jutuks eestikeelne õpe gümnaasiumides, haldusreformi seadusega kaasnev, töötuskindlustushüvitise taastamine juhatuse liikmetele ning Narva muuseumi rahastusküsimused.

Alatalu sõnutsi peab Vabaerakond õigeks mõistlike erandite lubamist haldusreformi käigus, et ei peaks väänama nende valdade käsi, kus on alla 5000 elaniku. "Oleme esitanud ka sellekohase eelnõu. Muuseas ootame peaministrilt vastuseid meie arvukatele haldusreformi jamasid puudutavatele arupärimistele," märkis ta.

Samas ei pea Vabaerakond Alatalu sõnade kohaselt normaalseks erandeid venekeelsete gümnaasiumite 60-protsendilise eestikeelse õppe osas. "Meie hinnangul demotiveerib erandite andmine ja nende saajate premeerimine teisi koole, kes on pingutanud ülemineku nimel ja ei taotle erandeid. Vene koolide uuendamine on lõimumisprotsessi olulisim küsimus. Peaministri seisukoht näis olevat vastupidine - erandid n.ö. vene gümnaasiumitele, mitte Eesti omavalitsustele."

Vabaerakondlased pöörasid peaministri tähelepanu, et Narva suurima kultuuriasutuse - Narva kindluses tegutsevat Narva muuseumi võib ähvardada sulgemine ja tublide töötajate massiline koondamine.

Vabaerakond on kaks korda andnud menetlusse eelnõu, et taastada töötuskindlustuse hüvitise maksmine ettevõtete juhatuse liikmetele. "Ka õiguskantsler on samal meelel ja tõi välja, et praegune olukord on põhiseadusvastane. Valitsus ei ole astunud samme, et anda ettevõtjatele kindlustunne ja maandada ettevõtlustegevusega seotud isiklikke riske. Siin peaminister leidis, et probleem tuleb lahendada," lisas Alatalu.