Peaminister Ratas: julgeolekupoliitika hõlmab kogu ühiskonda ja selle tähtis osa on kodanikuaktiivsus

Riigikogu kiitis täna heaks riigikantselei juhtimisel koostatud Eesti julgeolekupoliitika alusdokumendi, mis tähtsustab avarat vaadet julgeolekuküsimustele ning rõhutab kodanikuaktiivsuse ja -ühiskonna rolli.

„Meie heaolu ja julgeoleku vundament ei sünni riigikogu saalis, Stenbocki majas või ministeeriumides. See saab alguse perekonnast ja turvalisest kodukandist. Meie turvalisust loob iga kätepaar – uue julgeolekupoliitika aluste vaim toetub tugevale kodanikuaktiivsusele ja -ühiskonnale. Nii aitavad ühiskonna kindlustunnet ja turvalisust hoida näiteks nii kaitseliitlased, abipolitseinikud kui ka priitahtlikud pritsumehed,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

Ratas tõdes, et hoolimata rahvusvahelistest tõmbetuultest on Eestil läinud hästi. " Vabadus ei ole meile kunagi olnud iseenesestmõistetav ja Eesti on pidanud alati põhjalikult mõtlema oma julgeolekule. Uus strateegia vaatabki avara pilguga meie julgeolekukeskkonnale ja aitab vältida detailidesse takerdumist. Seeläbi hoiamegi meie suveräänsust ja terviklikkust ning kasvatame ühiskonna heaolu ja turvatunnet,“ ütles Ratas.

Peaministri sõnul märgib tänane riigikogu otsus pikaajalise tööprotsessi lõppu. „Tänan kõiki panustajaid tähelepanu ja pühendumuse eest!“

Julgeolekupoliitika alustes esitatakse valdkonna visioon ning määratakse üleriigiline eesmärk ja prioriteetsed arengusuunad. See on ka valdkondlike arengu- või tegevuskavade koostamise aluseks, näiteks riigikaitse arengukava, siseturvalisuse arengukava, küberjulgeoleku strateegia.

Dokumendi koostamist koordineeris riigikantselei. Konsulteeriti ka riigikogu välis- ja riigikaitsekomisjonidega. Eelnõu on Vabariigi valitsuse poolt käesoleva aasta 16. veebruaril heaks kiidetud.