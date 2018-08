Peaminister Ratas ja tema ametikaaslane Juha Sipilä osalevad homme Helsingis Eesti-Soome jalgrattasõidul

Ürituse raames toimuval kohtumisel räägivad peaministrid riikidevahelistest suhetest, Euroopa Liidu päevakajalistest teemadest ning Eesti eesistumise kogemusest. Sipilä annab ülevaate Soome ettevalmistustest Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks 2019. aasta teisel poolel.

Peaminister Ratase sõnul on Soome ja Eesti erakordselt head sõbrad. „Juubeliaasta on andnud meile palju võimalusi koos heade naabritega pidutseda ning toonud seeläbi inimesi teineteisele veelgi lähemale. Ühine jalgrattasõit on taas suurepärane näide meie ühistest väärtustest, mida vabas õhus liikumine ning kaunis loodus kindlasti on,“ sõnas Ratas.

Osalejad saavad sõita 24,2 km pikkusel Eesti Vabariigi aastapäevast inspireeritud distantsil või 100 km sõidul, mis on pühendatud 100-aastasele Eestile. Ratas ja Sipilä annavad stardi kell 10.30 algavale 100-km pikkusele rattasõidule ja ise sõidavad 24,2 km pikkust distantsi.

Kaivopuisto pargis Helsingis algava jalgrattasõidu osalejaid ootab mõlema distantsi järel finišis piknik. Muusikalise etteastega esineb menukas Soome trummar Kari Paavota, kellega koos on laval Silver Laas ja Janno Trump Eestist ning Soome jazzitipud Mikko Pettinen ja Aki Haarala.