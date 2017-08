Peaminister Ratas: Eestile on oluline Türgi püsimine Euroopa kursil

Peaminister Jüri Ratas kinnitas täna Ankaras Türgi peaminister Binali Yıldırımile ja president Recep Tayyip Erdoğanile, et Eestile on Türgi oluline strateegiline partner, kelle Euroopa kursil püsimine on nii Eesti kui ka ülejäänud Euroopa Liidu soov.

Kohtumine peaminister Yıldırımiga keskendus Eesti ja Türgi suhetele. „Eesti ja Türgi suhted on väga head ja sõbralikud. Meie sidemed saaksid olla kindlasti veelgi tihedamad, eriti majanduses. Mul on hea meel, et Eesti ja Türgi vahel on tihe lennuühendus, Türgi investeeringud Eestisse on kasvamas, aga arenguruumi on kindlasti veel erinevatel aladel,“ sõnas Ratas.

Eile külastas peaminister Gaziantepi ja Süüria piiri lähedal asuvat Nizipi pagulaslaagrit. Ratas märkis, et endise linnapeana mõistab ta hästi kohaliku tasandi rahvusvaheliste kultuuriliste ja majanduslike sidemete olulisust. „Just Gaziantepi ettevõte Akinal Senetik Tekstil otsustas Loos asuvasse tehasesse investeerida sel kevadel 20 miljonit eurot,“ tõi Ratas näiteks. Türgi suuruselt kuues linn Gaziantep on ka Tartu partnerlinn.

Nii kohtumisel peaminister Yıldırımiga kui ka president Erdoğaniga pakkus enim kõneainet ränne, eriti Euroopa Liidu ja Türgi mullu sõlmitud pagulaskokkuleppe täitmine, mis peatas rändetulva Türgi kaudu Euroopasse. Peaminister Ratas tunnustas Türgi juhte koostöös Euroopaga ja pingutusi pagulastele ajutise elukeskkonna loomisel. Euroopa Liit toetab Türgit pagulaste abistamisel 3 miljardi euroga.

Arutelu all oli ka Euroopa Liidu ja Türgi suhted laiemalt. Peaminister Ratas sõnas president Erdoğanile, et Eesti toetab jätkuvalt Euroopa Liidu laienemist. „Euroopa Liidu uks peab jääma avatuks neile, kes jagavad Euroopa väärtusi, austavad õigusriiki, põhiõigusi ning täidavad kõik liitumistingimused,“ kinnitas peaminister. „Türgi on mitte ainult Eestile, vaid kogu Euroopa Liidule oluline strateegiline partner ning ka Brüsselis soovitakse jätkata kõnelusi Türgiga hoolimata erimeelsustest. Samas ootame Türgilt suhete parandamist Euroopa Liidu liikmesriikidega.“

Peaminister arutas Türgi presidendiga ka kaitsekoostööd. „Oleme liitlased NATOs ning hindame sarnaselt julgeolekuohte Euroopa naabruses, aga ka maailmas. Võitluses terrorismiga peame veelgi rohkem tähelepanu pöörama vastutegevusele sotsiaalmeedias. Peaksime veelgi enam vahetama infot ja suutma kiiremini reageerida ohtudele,“ ütles Ratas.