Peaminister Ratas: Eesti riigi kaitse on kõigi eestimaalaste ühine vastutus

Peaminister Jüri Ratas ütles täna Roosta puhkekülas 36. Kõrgemate riigikaitsekursuste lõpetamisel, et riigikaitse on palju laiem kui üksnes sõjaline kaitse ning me ei tohiks unustada tihedat koostööd hea õigusloome, hästi kindlustatud sisejulgeoleku ja võimeka diplomaatia tasandil.

Euroopa Liidust rääkides pidas peaminister oluliseks toonitada, et see loodi eelkõige rahuprojektina ning see eesmärk ei ole ka tänasel päeval kuhugi kadunud.

"Ehkki Euroopa Liit pole sõjaline organisatsioon ega anna julgeolekugarantiisid, tema olemuses puudub jõupoliitika, eelistades instinktiivselt dialoogi, on see palju tugevam garantii, kui ükskõik mis tahes leping," lausus peaminister Ratas.

Kursusel osalejatega Süüria konfliktist kõneldes rõhutas peaminister, et Assadi režiimi keemiarünnak oma inimeste vastu on räige rahvusvahelise õiguse rikkumine ning näitab selgelt, et senine kurss ei ole Süüria konfliktile lahendust toonud. „Rahvusvaheline üldsus peab otsustavalt töötama Süüria kriisi lahenduse nimel ning jõudma lõpuks reaalse tulemuseni,“ sõnas Ratas.

Peaministri sõnul on efektiivne pehme jõu vahend riigikaitse tagamisel teadlik ja läbimõeldud strateegiline kommunikatsioon, mis aitab mõjutada ja kujundada ohtlike riikide, grupeeringute ja indiviidide mõju kogukonnas ning lisas, et siin on suur roll eelkõige kursusel osalevatel Eesti ühiskonna arvamusliidritel.

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse, Kaitseministeeriumi, Välisministeeriumi ja Siseministeeriumi korraldatavate Kõrgemate Riigikaitsekursuste eesmärk on tutvustada erinevate eluvaldkondade arvamusliidritele Eesti julgeoleku-, välis- ja kaitsepoliitikat ning riigikaitse laiapõhjalist käsitlust ning suurendada koostööd ning ühiskondlikku sidusust riigi kaitse valdkonnas. Kõrgemaid riigikaitsekursuseid on praegusel kujul korraldatud alates 1999. aasta novembrist.