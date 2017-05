Peaminister Ratas: Eesti eesistumine on Euroopale määrava tähtsusega ajal

Vabariigi valitsuse liikmed kohtusid täna Brüsselis Euroopa Komisjoniga valmistamaks ette Eesti eelseistvat Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist. Valitsuse liikmed tutvustasid komisjonile Eesti eesistumise prioriteete ning üheskoos arutati Eesti eesistumise sündmuseid ja ühiseid väljakutseid, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

“Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine langeb ajale, mis on Euroopa Liidule määrava tähtsusega,” ütles peaminister Jüri Ratas. “Euroopa Liit ei pea mitte ainult rääkima ühtsusest, vaid tegutsema ühtselt, sest vaid tegudega näitame ühtsuse tõelist väärtust,” ütles Ratas.

Peaministri sõnul on Euroopa Liidu üks põhimõttelisemaid väljakutseid selgitada kodanikele järjepidevalt Euroopa Liidu väärtust nende elus ja näidata, et EL toimib. “Peame tõestama, et oleme valmis ja suutelised tegema raskeid otsuseid ja näitama reaalseid tulemusi. Euroopa Liit suudab lahendada või vähemalt leevendada kriise, leiab vastused uutele väljakutsetele ning töötab positiivse muutuse nimel.” Ratas lisas, et nii liikmesriigid kui ka Euroopa Liidu institutsioonid peavad töötama eelkõige inimeste heaolu nimel.

Eesti peamine ülesanne eesistujana on hoida EL ühtse ja otsustusvõimelisena. “Euroopa Liit toetub neljale põhivabadusele ning ühisele arusaamale rahust ja heaolust,” rõhutas Ratas. “Seda silmas pidades on Eesti eesistumise eesmärgiks töötada teemadega, mis aitavad ehitada ja toetada avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopat, hoida Euroopat turvalisena, edendada digitaalset Euroopat ning andmete vaba liikumist ja tagada, et ELi tegevus oleks kaasav ja kestlik.”

“Euroopa Liidu eesistujana soovib Eesti hoida ühtsust tasakaalu kaudu. Näiteks peab Euroopa kaasa minema tehnoloogilise arenguga, mis muudab meie kõigi igapäevaelu, kuid samas tuleb leida tasakaal uue tehnoloogia tulekuga kaasnevate väljakutsete ja võimaluste ning inimese suhestumisega meid ümbritsevasse looduskeskkonda,” tõi peaminister Ratas näite. “Tasakaal on oluline ka otsuste tegemisel Euroopa Liidus, vaid nii suudame säilitada ühtsuse 27 liikmesriigi vahel.”

“Eesistuja roll on vastutusrikas, sest Euroopa Liit on muutunud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks. Ligi 80% eestlastest toetavad järjepidevalt meie liikmelisust ning ühisraha,” rääkis Ratas. “Eesistujana peame töötama selle nimel, et tulevikus saame olla vaid tugevamad, et meie inimesed elaksid paremini ja et EL hüved jõuaksid igasse riiki, linna, valda ja leibkonda".

Ministrid andsid kohtumisel Euroopa Komisjoniga ka ülevaate oma valdkonna olulisematest tegevustest Eesti eesitumise prioriteetide ja EL-i päevakajaliste küsimuste teemal. Tervise- ja tööminister tutvustas kaasava ja kestliku Euroopa peamisi teemasid. Majandus- ja taristuminister Kadri Simson tutvustas avatud ja uuendusmeelse majanduse teemat, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo digitaalse Euroopa ning andmete vaba liikumise teemat. Välisminister Sven Mikser kõneles Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise teemal ning Idapartnerlusest.

Peaminister Jüri Ratas kohtub Brüsselis ka Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja Donald Tuskiga, et panna paika aasta teise poole tööplaanid ja sündmused.