Peaminister Ratas: digikohtumine läks nii nagu loodeti, mingit kaaperdamise muret küll pole

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Euroopa riigid aru saanud, et digitaalsed teemad on olulised. Konkreetsed ettepanekud tulevad aga paari nädala pärast Brüsselis ülemkogul.

Kultuurikatlas Euroopa valitsusjuhte võõrustanud peaminister Jüri Ratase hinnangul sujus kogu digitaalne tippkohtumine plaanipäraselt. „See ei ole enam küsimus, kas riikide vahel on koostööd vaja ja kas riigid on valmis piirideülest koostööd tegema,“ ütles Ratas pärast pressikonverentsi ajakirjanikega rääkides.

Ühe vastuolulisema arutelupunkti osas – digitaalsete platvormide maksustamise – koha pealt andis Ratas märku, et teemat arutati, sellest tehakse kokkuvõtted ja alles Brüsselis toimuvalt ülemkogult võiks oodata mingisuguseid järeldusi võimalike lahenduste kohta. „Selliseid järeldusi, et siit sünnib üks või teine uus maks, kindlasti teha ei saa,“ selgitas ta.

Euroopa komisjoni president Jean-Claude Juncker mainis pressikonverentsil, et komisjon teeb oma uued ettepanekud digitaalsete platvormide maksustamiseks järgmisel aastal. „Me oleme arvamusel, et digitaalsektoris peavad vajalikud maksud saama makstud,“ ütles Juncker viidates sellele, et maksud peavad olema kõigile õiglased.

Ratase selgitusel arutati maksude üle, kuid tegemist oli arvamusavaldustega, mille pealt ei jõutud konkreetsete tulemusteni, kas minna ühes või teises suunas.

Peale majandusküsimuste arutati digitaalsel tippkohtumisel küberturvalisuse üle ja digitaalsete avaliku sektori teenuste üle. „Kindlasti avaliku sektori kogemus on see, kus mainiti enamustes sõnavõttudes, et Eesti on olnud väga tugev ja selge eestkõneleja,“ kirjeldas Ratas.

Arvestades, et enamik Euroopa ajakirjandusest on pööranud eelkõige tähelepanu neljapäevaõhtusele õhtusöögile, kus valitsusjuhid rääkisid Euroopa tulevikuteemadest, ei muretsenud Ratas, et Eesti digiküsimused kuidagi tulevikuteemade varju jäid. „Ma arvan, et see on Eesti ajaloos esmakordne, kui ühel hetkel on nii palju Euroopa liidreid Eestimaa pinnal,“ ütles ta. Ratase sõnutsi oligi loogiline, et neljapäevane õhtusöök pöörab tähelepanu Bratislava tippkohtumisel algatatud diskussioonidele Euroopa tuleviku osas. „Täna olid laual digitaalsed teemad, nii et minu meelest see läks kokkulepitu järgi,“ arvas ta.