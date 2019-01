Peaminister Ratas Brexiti-leppe läbikukkumisest: Ühendkuningriigi parlamendi otsus on kahetsusväärne

"Ühendkuningriigi parlamendi otsus hääletada Euroopa Liidust väljaastumislepingu vastu on kahetsusväärne ning ei tee praegust keerulist olukorda lihtsamaks," kirjutas Ratas oma Facebooki lehel.

"Ootame Ühendkuningriigi valitsuse edasisi samme. Parlament on andnud peaminister Theresa Mayle selleks ettepaneku esitamiseks aega kolm päeva," märkis Ratas.

Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vaheline kokkulepe liidust väljaastumiseks on Ratase hinnangul parim võimalik variant praeguses keerulises olukorras ning EL on seisukohal, et seda läbirääkimisteks ei avata. "Leppeta lahkumise kaasatoodav ebaselgus ja kulud on nii suured, et me ei pea seda väga tõenäoliseks," lisas Ratas.

"Eesti koos teiste liikmesriikidega jätkab Euroopa Komisjoni juhtimisel ühiselt ettevalmistuste tegemist juhuks kui Ühendkuningriik lahkub 30. märtsil EList leppeta. Meie huvi on kaitsta oma kodanikke ning oluline on, et üleminek oleks võimalikult sujuv. Valitsuskabinet arutab sel neljapäeval ettevalmistusi leppeta lahkumise stsenaariumiks. Ka Eesti õigusakte tuleb leppeta lahkumise korral muuta, eeskätt kodanike õiguste valdkonnas," selgitas Ratas.