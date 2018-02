Peaminister Ratas avaldab Venemaa lennuõnnetuses hukkunute lähedastele kaastunnet

"Avaldan sügavat kaastunnet kõigi Moskva lähistel toimunud lennuõnnetuses hukkunud inimeste peredele, lähedastele ja tervele vene rahvale," kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.

Vene reisilennuk kadus täna vahetult pärast õhkutõusmist Moskvast radaripildilt, olles teel Orski linna, vahendab Delfi BBC-d. Odavlennufirma Saratov Airlines lennuk An–148, mille pardal oli vähemalt 71 inimest, kadus radarilt pärast pealinnast lahkumist teel Uuralite jalamil asuvasse tööstuslinna.

An-148 pardalolnute seas oli 65 reisijat ja kuus meeskonnaliiget, ütles uudisteagentuurile Interfax-ru allikas erakorraliste olukordade ametist. Tema sõnul kukkus lennuk teadaolevalt alla ja ellujäänuid enam "leida ei loodeta".

Saratov Airlines flight #6W703 from Moscow to Orsk is missing according to reports in mediahttps://t.co/76IcETh6on pic.twitter.com/5a9TwnJJXQ