Peaminister Ratas arutas Ülemkogu eesistuja Tuskiga koostööd Eesti eesistumise ajal

Peaminister Jüri Ratas kohtus täna Brüsselis Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga, et arutada 2017. aasta teise poole teemasid, eelseisvaid tippkohtumisi ja Ülemkogu kohtumisi.

“Arutasime Ülemkogu eesistujaga lisaks Eesti eesistumise ajale langevaid teemasid ning sündmuseid, samuti ootuseid Eestile eesistumise ajal ning küsimusi, milles Eesti saab eesistujana Ülemkogu eesistujaga tihedamalt koostööd teha,” ütles peaminister Jüri Ratas.

2017. aasta teise poole tööplaanidest rääkides rõhutas peaminister, et jätkuvad arutelud Euroopa Liidu tuleviku üle, kuid teha tuleb ka väga palju konkreetseid otsuseid.

“Ülemkogu on andnud mitmeid suuniseid, mis otseselt mõjutavad inimeste igapäevaelu ja heaolu. Näiteks digitaalse ühtse turu võimaluste avardamine inimeste jaoks hiljemalt aastaks 2018. Eesistujana peame seisma selle eest, et need otsused ka tegudesse teisenduvad.”

Vabariigi valitsus pidas täna Brüsselis väljasõiduistungi, kus põhimõtteliselt kiideti heaks neljale prioriteedile tuginev eesistumise programm. Valitsus kohtus täna ka Euroopa Komisjoniga, ministrid tutvustasid plaane ja prioriteete oma valdkondades.