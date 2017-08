Peaminister peab Keskerakonna toetajate tõusu tõendiks heale valitsuspoliitikale

Keskerakonna esimees Jüri Ratas kommenteeris, et erakonna reitingute tõus enne kohalikke valimisi peegeldab partei usaldust ja usutavust.

Tema hinnagul peegeldab toetuse tõus seda, et erakonnal on tugevad nii valimisplatvorm kui ka meeskond. „Valimiste eel trumpavad erakonnad teineteist nii kõlavate loosungite kui ka teatraalsusega, kuid lõppkokkuvõttes loeb see, kas midagi muutub inimeste jaoks paremaks või mitte. Keskerakonna programm on suunatud igale Eesti inimesele ning elukaugete ideede kõrval ka päriselt usutav,” leidis Ratas, kes lisas, et kohaliku elu küsimustes on Keskerakond selgelt kõige kogenum ja tugevam erakond. „Oleme alati seisnud linnade ja valdade rolli tugevdamise eest ning valitsuse juhterakonnana viime ellu sama poliitikat, mida opositsioonis olles lubasime,” lausus ta.

„Mul on hea meel, et Keskerakonna ideid ja seni tehtut kohalikes omavalitsustes hinnatakse kõrgelt nii Tallinnas kui ka mujal Eestis. Esimene stardikoht valimiste eel on vastutusrikas, kuid annab samas indu meie kandidaatidele veelgi enam panustada tulemuseks, millega kodukohas olulisi asju korda saata,” sõnas Ratas.

Peaminister pidas toetuse tõusu oluliseks põhjuseks Keskerakonna juhitud valitsuse reforme, tasuta ühistranspordi laiendamist ning omavalitsuste tulubaasi tõstmist. „Keskerakonna seisukoht on, et kohalikku elu teavad, tunnevad ja juhivad kõige paremini just kohalikud inimesed ning haldusreform peab olema sisukas. See lähenemine on sümpaatne nii paljudele omavalitsusjuhtidele, kes Keskerakonna nimekirjas on otsustanud kandideerida kui ka kohalikele elanikele,” tõi ta välja. Usaldust valitsuse tegevusse näitab Ratase kinnitusel seegi, et valitsuskoalitsiooni summaarne toetus on kõrgem kui opositsioonil.