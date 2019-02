Peaminister manitseb majaomanikke ja korteriühistuid katustelt lund ja jääd koristama

Ratas rääkis, et hommikul Tõnismäe poolt tööle jalutades heitis ta ka pilgu katuseräästastele ja seal varitsevatele jääpurikatele, mis võivad hakata alla kukkuma. "Kindlasti on siin palve kõikidele ühistutele ja majaomanikele vaadata tõsiselt räästad ja katused üle, sest need õnnetused võivad olla väga traagilise lõpuga," toonitas Ratas.

Samal ajal tunnustas peaminister neid majaomanikke ja korteriühistuid, kes on pannud kõnniteedele ette vähemalt tõkked või piirlindid hoiatamaks, et et katuselt võib alla tulla jää- või lumekamakaid. "Loomulikult on see ka kohalike omavalitsuste töö, et juhtida tähelepanu sellele," lisas Ratas.

Üleeile vapustas maailma uudis Peterburist, kui katuselt kukkus alla jääkamakas, mis tappis arstitudengi. Delfi fotograaf käis eile jääpurikaid Tallinnas otsimas ning leidis veerandtunnise jalutuskäiguga neid nii nii Liivalaia tänavalt kui ka Tartu maanteelt.