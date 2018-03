Peaminister Jüri Ratas Venemaa presidenti Vladimir Putinit valimisvõidu puhul ei õnnitle

Kuigi pärast eilseid Venemaa presidendivalimisi kuulutati Vladimir Putin ka järgmiseks ametiajaks presideniks, ei ole peaminister Jüri Ratasel kavas teda sel puhul õnnitleda.

Peaministri büroo juhataja Tanel Kiik ütles Delfile, et peaminister ei soovi Putinile õnne, kuna see ei vasta väljakujunenud kommetele.

"See on tavapärane praktika," selgitas Kiik õnnitlemata jätmise põhjust. "Üldiselt on süsteem selline, et president õnnitleb presidenti ja peaminister peaministrit. Presidendid suhtlevad vastastikku," kirjeldas ta diplomaatilisi tavasid.

Eile kuulutati pärast valimisi Venemaal presidendiks järjekordselt Vladimir Putin. Kuigi väidetavalt on toetusprotsendid väga kõrged, süüdistatakse Putinit võimu tagamiseks ulatuslike valimispettuste korraldamises.