Peaminister Jüri Ratas vastuseks Raimond Kaljulaidi Keskerakonna-kriitikale: Keskerakond ei tolereeri korruptsiooni mitte mingil kujul

Peaminister Jüri Ratas ütles Delfile vastuseks Põhja-Tallinna linnaosa vanema ja keskerakonna juhatuse liikme Raimond Kaljulaidi kriitikale Keskerakonna suhtes pärast Tallinnas aset leindud uut korruptsioonijuhtumit, et Keskerakond ei tolereeri korruptsiooni mitte mingil kujul.

"Juhtumid, mis õõnestavad inimeste usaldust omavalitsusse või kogu Eesti riiki nõuavad kiiret reageerimist nii õiguskaitseorganitelt kui ka poliitikutelt," märkis Ratas Delfile saadetud kommentaaris.

"Meie riigis on korruptsiooni vähendamiseks aastate jooksul palju ette võetud, kuid kahtlemata tuleb seda tööd igapäevaselt edasi teha," märkis ta. Ratase sõnul toetab ta igati Tallinna linnapea Taavi Aasa algatust luua Tallinnas korruptsioonivastase võitluse programm. Ratase arvates on see oluline ja vajalik samm, mis annab selge sõnumi, et korruptsioonil pole pealinnas kohta.

Eile pidas politsei kinni Tallinnas asuva ja linnale kuuluva Sõles spordikeskuse juhi Toomas Ristlaane, kuna kahtlustab, et Ristlaan on võtnud keskuses treeninguteks paremat aega soovinud spordiklubilt altkäemaksu. Põhja -Tallinna vanem Raimon Kaljulaid kritiseeris selle peale teravalt Tallinna linnavalitsust ja Keskerakonda. Kaljulaid on vätinud ka, et üks linnavalitsuse liige olevat survestanud Ristlaant ühte klubi teisele eelistama. Kõnealuses linnavalitsue liikmes tundis ennast ära abilinnapead Kalle Kalndorf, kes aga süüdistust eitas.