Peaminister Jüri Ratas: USA otsus ei rõõmusta mind, suurtel tööstusriikidel on kliimapoliitikas eriline vastutus

Peaminister Jüri Ratas nentis, et Trumpi otsus viia USA Pariisi kliimaleppest välja oli kardetud info.

„Vaevalt, et seda loodeti aga ju paljud aimasid seda,“ nentis Ratas. Ta viitas, et palju selliseid kokkuleppeid maailmas pole nagu on Pariisi kliimakokkulepe, kus ca 200 riiki on öelnud: jah, oleme nende suundadega kliimapoliitikas nõus.

„See on kõva märk ja saavutus, nüüd elame aga natukene teises reaalsuses,“ tõdes Ratas. Ta lisas, et loomulikult ei rõõmusta teda USA otsus. „Tegelikult me ju teame, et suurtel tööstusriikidel on kliimapoliitikas eriline vastutus.“

Kommenteerides USA otsuse üldmõju kliimakokkuleppest taganemisel tõdes Ratas, et kui me täna koos ei tegutse, on palju keerukam ja selle eest maksavad hinda tulevased põlved. „Ja kahjuks on see hind on kõrge. Olen täiesti kindel, et lahkumise otsusel on kahtlemata mõjud olemas, kuid arvan, et täielikuks hindamiseks on praegu ehk piltlikult öeldes vaid 24 tundi hiljem natukene vara öelda, kuidas täpselt USA lahkub,“ märkis Ratas.

Ratase kinnitusel on kliimakokkulepe ja sellega seonduvad küsimused kindlasti üks prioriteete Euroopa Liidu sees ka Eesti eesistumise perioodil. Peaministri sõnul tuleb selle nimel, et rohkem lahkujaid poleks, pingutada kõigil.

„Eesistumisel tahame ja peamegi edasi tegelema kõigi nende küsimustega. Kõigil minu viimaste nädalate kahepoolsetel kohtumistel Euroopa Liidu riikide erinevate peaministritega on Pariisi kokkulepped ja kliimapakett laual olnud ja mitte ainult Eesti kui eesistuja vaid sisuliselt kõik riigid võtavad seda tõsiselt,“ kinnitas Ratas.