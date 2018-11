Peaminister Jüri Ratas ÜRO ränderaamistikust: Eesti otsustab ise, kas, keda ja kui palju sisserändajaid me siia lubame

"Eesti kindel põhimõte rändeküsimustes on, et me otsustame ise, kas, keda ja kui palju sisserändajaid me oma riiki lubame. Samuti seda, kuidas oma piire kaitseme," kirjutas Ratas Facebookis.

"Samal ajal oleme loomulikult solidaarsed ning aitame raskustes riike üles ehitada ja toetame inimesi, kelle elu on kodumaal tõeliselt ohus," märkis peaminister.

"Ränne puudutab kõiki riike maailmas, ka Eesti inimesi välismaal. ÜRO globaalne ränderaamistik käsitleb rännet laiemalt: selle algpõhjuseid, ebaseadusliku rände ennetamist ja selle vastu võitlemist, koostöö parandamist teiste riikidega, inimõiguste austamist jpm," kirjeldas Ratas.

Peaminister sõnas, et ÜRO ränderaamistikku arutatakse homsel valitsuse kabinetinõupidamisel ning seejärel otsustatakse, kas ja kuidas sellega edasi liikuda. "Tänavu märtsikuus jõudsime arusaamale, et arutatav raamistik ei ole ega saa olla õiguslikult siduv ega saa tuua meile kaasa uusi kohustusi. Avalikus debatis on samal ajal kahjuks levitatud palju valeuudiseid ning vaenu õhutatud. Valitsus arutab kogu temaatikat neljapäeval tasakaalukalt, faktidele tuginedes ja rahvusvahelisest õigusest lähtudes ning langetab kaalutletud otsuse."