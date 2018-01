Peaminister Jüri Ratas: Reinsalu ümber toimunu oli silmakirjalikult suureks võimendatud

Peaminister Jüri Ratas kirjutab pöördumises koalitsioonikaaslate poole, et justiitsminister Urmas Reinsalu vastu sihitud umbusaldusavaldus oli poliitmängurlus, millele tuleb usutavasti peagi lisa.

Viimastel nädalatel toimunust on meil kõigil väga palju õppida. Üks valesti valitud sõna või lause võib kaaluda rohkem kui aastatepikkune töö ja panustamine. Mul on siiralt kahju, et üks läbimõtlemata avaldus ja sellest tekkinud debatt haavas paljusid inimesi ning lõhestas Eesti ühiskonda. Samas loodan, et laiapõhjaline arutelu muutis meid kõiki märkavamaks ja tasakaalukamaks. Naistevastane vägivald on ülitõsine probleem, mille lahendamisse peame kõik panustama – nii sõnades kui tegudes. See on kogu Eesti ühiskonda puudutav valukoht, mida ei saa ega tohi kunagi kergekäeliselt võtta.

Urmas Reinsalu sõnakasutus oli sobimatu ja ebaõnnestunud. Küll aga on ta korduvalt oma eksimust tunnistanud ning selle eest vabandanud. Oskus iseenda tegevust kriitiliselt hinnata, tagasisidet arvestada ja vigade eest vabandada pole nõrkus, vaid tugevus. Täpselt samamoodi näitab andestamine meie ühiskonna suuremeelsust.

Opositsiooni rünnakud justiitsministri ja laiemalt kogu valitsuse vastu olid ootuspärased, kuid mõjuvad iga päevaga üha selgema poliitmängurlusena. Mitmed justiitsministrit raevukalt kritiseerinud poliitikud on korduvalt ühiskonna valuläve ületanud šovinistlikke ja rahvuslikku vaenu õhutavate sõnavõttudega. Seetõttu nõustun kõigiga, kes pidasid konflikti tahtlikku võimendamist silmakirjalikuks.

Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioonis pole ühtegi inimest, kes õigustaks naistevastast vägivalda. Mõistame ühiselt selle hukka nii füüsilisel kui vaimsel kujul. Ma ei kujuta isegi ette, et see saaks kuidagi teistmoodi olla. Olen rahul, et meie valitsuse ajal ratifitseeriti Riigikogus naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon ehk nn Istanbuli konventsioon. Seda sammu on Eestis aastaid oodatud. Loodan, et saame nüüd umbusaldusavalduse teemale joone alla tõmmata.

Mul pole siiski kahtlustki, et Reformierakonna ja EKRE tandem jätkab lähiajal järgmiste katsetega, sest umbusalduskampaaniaga ähvardasid nad meid juba aasta alguses. Ei saa välistada, et tegemist on Reformierakonna juhtimise juurde naasva tagatoa PR-plaaniga, mille juurde käib vastav Exceli tabel koos nimede ja kuupäevadega. See on minu hinnangul halvasti valitud taktika tähelepanu võitmiseks ja debati vältimiseks. Võtame igatahes olukorda rahulikult ning jääme ootama poliitteatri järgmist vaatust.