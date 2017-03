Peaminister Jüri Ratas on 100 päeva jooksul pidanud mitmeid erakonnakaaslaste segadusi klaarima

Lisaks peaministritööle on 100 päeva ametis olnud Jüri Ratas pidanud Keskerakonna esimehena tegelema mitmete erakonnakaaslaste tekitatud arusaamatuste selgitamisega.

"Parem komistada uutel radadel, kui seista paigal vanadel teedel," tutvustas Jüri Ratas 100 päeva tagasi uue valitsuse põhimõtteid. Uuenduslike ideede asemel hakkas kulutulena levima hoopis Ratase ümmarguste vastuste generaator. "Tore, et huumorit tehakse ja nalja peab olema!" leidis peaminister.

Nalja ei jätkunud kauaks ning uutel radadel komistamine sai Ratase valitsuse esimestel töönädalatel oodatust hoopis teise tähenduse, kui lahvatas skandaal maaeluminister Martin Repinski ja tema nüüdseks kurikuulsas Konju kitsefarmis toimuvate segaduste ümber. Olukord nõudis Rataselt kiiret seisukohavõttu. Ministri eest seisnud Ratasel ei jäänud viimaks muud üle, kui 18 päeva ametis olnud Repinski asemel uus minister leida. Selleks sai Tarmo Tamm. "Repinskiga seonduv on mulle väga halb üllatus," tunnistas Ratas.

Repinski skandaali taustal tuli tegeleda ka Keskerakonna sisepingetega, milles on keskne roll endisel esimehel Edgar Savisaarel. Olgu mainitud, et Edgar Savisaare kriminaalasjas keelatud annetuste vastuvõtmises süüdistuse saanud MTÜ Keskerakond ei ole kohtuasjast siiani vabanenud, suurte kulutuste valguses on räägitud ka Keskerakonna kinnisvara müümisest. 30. jaanuaril palgati erakonna endine esimees Edgar Savisaar Keskerakonna ajaloonõunikuks.

Jüri Ratas on valitsuse 100 tööpäeva jooksul pidanud korrale kutsuma riigikogu majanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini, kes polnud nõus ERR-i ajakirjanikega suhtlema põhjusel, et teda ei lubatud 2014. aasta europarlamendivalimiste eel saatesse. "Kindlasti Mihhail Stalnuhhin peab oma ametist tulenevalt andma intervjuusid, kui ajakirjandus seda küsib. Veel enam, kui seda küsib rahvusringhääling," oli Ratase seisukohaks.

Avalikkuse suurt tähelepanu pälvinud eurosaadiku Yana Toomi Süüria-visiiti kommenteerides ütles Ratas, et "suhted diktaatori ja tänase Süüria liidriga ei tee kellelegi au".

Keskerakonna proovikiviks valitsuserakonnana - eriti kohalike valimiste eel - on vene valijate hoidmine. Kõnekaks näiteks oli Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnavõtt, justkui lubataks venekeelsetele koolidele Eestis eeliseid. "Vastupidi, soovime eesti keele nõudeid tõsta," lükkas Ratas ümber erakonnakaaslase väited.

Uus vene valijatele suunatud sõnum ei lasknud ennast kaua oodata ning sel korral oli tegemist peaministri enda kordasaatmisega, kui ta ütles Radio Svobodale, et järgmistel riigikogu valimistel saab Keskerakonna peateemaks kodakondsuse andmine kõigile Eestis vähemalt 25 aastat elanud inimestele. Peaminister Jüri Ratas täpsustas hiljem riigikogus, et ei toeta kodakondsuse nullvarianti, vaid kodakondsuse andmist hallipassimeestele ilma keele- ja põhiseaduseeksamita.

Aga - nagu öeldakse - ka seegi pole veel kõik. Päevavalgele tuli haridus- ja teadusminister Mailis Repsi intervjuu Sputnikule. Et minister avalikkusele Sputnikule intervjuu andmist eitas - avalikkusele valetas -, ei ole opositsioonipoliitikud märkamata jätnud ning on juhtunu valguses soovitanud Ratasel kaaluda, kas Reps saab üldse ministriametis jätkata. "Tegu oli inimliku eksimusega," sõnas Ratas. Reps on juhtunut selgitades toonitanud, et polnud teadlk, et andis intervjuu Sputnikule.

