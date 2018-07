Peaminister Jüri Ratas: olime Paloga varasemalt tagasiastumisest rääkinud

Peaminister Jüri Ratas ütles Delfile antud kommentaaris et olid endise ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri Urve Paloga tagasiastumist arutanud nii veel täna hommikul kui ka varasemalt, mistõttu ei pidanud Ratas seda ootamatuks sammuks.

"Meil oli selle otsusega seoses juttu varasemalt viimati täna hommikul," sõnas Ratas. "Ta avaldas mulle, et see on tema kindel soov, mistõttu jääb mul vaid üle talle edu soovida,".

"Kindlasti on tegemist väga võimeka ministriga, ütlen ära oluliseima, infotehnoloogilise ehmatuse, see meie ID-kaardiga seoses, sai minu meelest Urve Palo väga hästi hakkama, samuti tema töö riigieelarvestrateegia eestvedamise osas oli hästi tehtud. IT-valdkond sai riiklikult 120-miljonilise lisarahastuse erinevatele taristu projektidele," sõnas Ratas Palo suurimate töövõitute kohta.

Küsimusele, kas valitsuse koostöö on ohus, kuna tegemist oli juba kolmanda ministri tagasiastumisega sel aastal, vastas Ratas, et valitsuse koostöö on väga töine. "See on orienteeritud otsustele, et langetada otsuseid. Sellel valitsusel pole aega ühtegi tundi niisama olla, eriti veel vabariigi juubeliaastal," kostis Ratas.

Uue ministri leidmiseks on aega üks kuu.