Peaminister Jüri Ratas: olen valmis minema vastuollu koalitsioonileppega pannes ÜRO ränderaamistiku valitsuses hääletusele

Jüri Ratas kirjutab oma Facebooki kontol:

Selgus ja vastutus tänases olukorras, kus auväärt Riigikogu hakkab arutama ÜRO globaalset ränderaamistikku on vajalikud meie Riigi ja rahva ees ning rahvusvahelisel areenil. Olen ise pikalt Riigikogus töötanud ning ka peaministrina alati rõhutanud parlamendi olulist rolli ja otsustusõigust. Seetõttu lähtun edasises tegevuses Riigikogu täna vastu võetavast avaldusest.

Olen püüdnud viimaste nädalate jooksul saavutada Isamaa toetust ränderaamistikule. Kahetsusväärselt on see päädinud jäiga vastuseisuga. Seetõttu algatasid 39 saadikut avalduse parlamendis, kel on vastavalt põhiseadusele rahvaesindusena mandaat otsustada olulisi riigielu küsimusi.

Kui rahvaesindajad peaks Reformierakonna ja Vabaerakonna eestvedamisel loobuma parlamendi õigusest ja võimalusest seisukoht kujundada, siis olen valmis viima ränderaamistiku küsimuse valitsusse ning antud keerulises olukorras selguse saamiseks ka hääletama. Jah, see viimane lahendus ei ole küll kuidagi koalitsioonivalitsuse otsustuspõhimõtetega kooskõlas, kuid meil tuleb sel juhul lähtuda Riigikogu vastavast soovist.